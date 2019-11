Kako se Džordan kladio da će poslije 10 piva postići 40 poena

Kako je rekao nekadašnji hokejaš Džeremi Ronik ispričao je nevjerovatnu priču o jednom od najboljih košarkaša ikada, Majklu Džordanu.

Kocka, alkohol i Majkl Džordan garantuju fantastičnu anegdotu, što već polako postaje aksiom.

Jednu takvu priču donosi i nekadašnji NHL igrač, Džeremi Ronik, koji je bio velika zvijezda u Čikagu, dok je nosio dres Blekhouksa.

Ronik i Džordan su se u jednom periodu vrlo često družili, to se uglavnom svodilo na veliku količinu alkohola, ali oni nisu dozvoljavali da im to utiče na sportsku karijeru.

"Jednom prilikom smo igrali golf i kada sam vezao nekoliko pobjeda spremao sam se da krenem, ali mi Majkl nije dozvolio. Pazite, Bulsi su igrali te večeri protiv Klivlend Kavalirsa, ali me je on natjerao da odigramo još jednu partiju", rekao je Ronik.

Partija se odužila, na kraju je Ronik opet pobedio, a Džordan je direktno sa golf terena morao do "Junajted centra".

"Cijelo popodne smo Majkl i ja pili, sjećam se da je popio preko 10 piva i znam da sam se našalio da ću se večeras kladitii na Klivlend s obzirom na njegovo trenutno stanje. On mi je tada rekao, vrlo ozbiljnim glasom. Slušaj me dobro, kladiću se s tobom da ću ubaciti više od 40 poena i da će Bulsi pobijediti sa minimum 20 razlike. Rekao sam dogovoreno i pružio ruku. A znate šta je on uradio? Isporučio je Kavalirsima 52 poena, pa su Bulsi pobijedili sa 26 poena", rekao je Ronik.

Iako Ronik nije rekao tačan datum, vrlo je vjerovatno da je mislio na 28. mart 1992. godine, kada je Džordan ubacio 44 opena Kavalirsima za pobjedu Bulsa 126:102. Čikago je te godine osvojio titulu, pobijedivši Portland u finalu poslije šest odigranih utakmica.

(B92)