Kalinić: Hteli smo da pobedimo Italiju 20 razlike

Košarkaš Barselone i srpski reprezentativac Nikola Kalinić izjavio je došao u katalonski klub da bio osvajao trofeje, prenosi specijalizovani portal Eurohoops.

Kalinić je ljetnjem prelaznom roku stigao u Barselonu iz Crvene zvezde.

"Dobro se osećamo, iako očigledno nismo bili srećni zbog Superkupa. Izgubili smo od Reala u finalu, ali to je bio naš prvi susret ove sezone. Počinjemo da učimo jedni o drugima, igrali su dosta puta prošle sezone i novajlije tek treba da osete kako je. Imamo samopouzdanje, vredno treniramo i spremni smo za predstojeće izazove", rekao je Kalinić.

On je istakao da su igrači Barselone svojim greškama dozvolili da Real napravi preokret i osvoji Superkup Španije.

"Našim greškama smo im dozvolili previše lakih poena. I inspiracija Serhija Ljulja, koji je još jednom pokazao da je neverovatan igrač. Znamo kako Real igra u talasima. Međutim, nismo dobro reagovali na talas koji su imali u trećoj četvrtini. Promenili su igru, imali smo svoje šanse u produžecima. Mislim da oni igraju duže zajedno i da su zbog toga pobedili, ali mi ćemo tek da napredujemo. To nije izgovor, imali smo sve u svojim rukama, a pobeda nam je izmakla", dodao je srpski košarkaš.

Kalinić je igrao za Srbiju na Evropskom prvenstvu, a srpska selekcija je u osmini finala eliminisana od Italije.

"Nismo imali pritisak posle poraza od Italije. Sa Srbijom je uvek tako, nekad završimo medaljom, drugi put ne. Promenili smo neke stvari na poluvremenu, ali to nije bila dobra promena. To je to, izgubili smo utakmicu. Možda je greška bila što smo zbog tih očekivanja hteli da pobedimo sa 20, želeli smo da pokažemo da smo mnogo bolji i da pobedimo sa 20 ili 30 razlike, ali nam je trebao samo jedan poen razlike. Možda je to lekcija iz koje možemo da naučimo za buduc´a takmičenja i utakmice", rekao je Kalinić.

On je rekao da smatra da je španska liga najjača u Evropi.

"Zadovoljstvo je igrati ovde. Ako želite da igrate na najvišem nivou, onda dođete u Španiju. Ako igrate za Barselonu, onda želite da osvojite sve trofeje. Od Kupa Katalonije do španske ACB lige. Međutim, najveće zadovoljstvo bi bilo da osvojimo Evroligu", dodao je Kalinić.

On je u Španiji igrao za Valensiju, a prošle sezone je nastupao za Crvenu zvezdu. Kalinić je rekao da je i Valensija morala da se složi sa njegovim prelaskom u Barselonu.

"Bilo je nekih problema zbog tih pravila španske ACB lige. To je bio problem, ali su na kraju dobar posao uradili moji menadžeri i rukovodstvo Barselone. Uspeli smo sve da rešimo, da obradujemo sve strane. Ja sam sada ovde, a to je jedino važno. Danas svi žure i hoće da posao završe za jedan dan, ali je bilo potrebno nekoliko nedelja", istakao je Kalinić, koji je na kraju dodao da mu se sviđa život u Kataloniji.