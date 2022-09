Kalinić: Jokić je mađioničar

Reprezentativac Srbije Nikola Kalinić izjavio je nakon meča s Izraelom da je Srbija upisala bitnu pobjedu, kao i da je Nikola Jokić još jednom opravdao status jednog od najboljih igrača na svijetu.

Srbija je savladala Izrael sa 89:79 u meču četvrtog kola Grupe D na Evrobasketu.

"Najbolje su se spremili za nas i prilagodili, ali to je otvorilo našu igru, uspeli smo da se prilagodimo i to je to", izjavio je Kalinić nakon meča, za RTS.

Kalinić je prokomentarisao novu sjajnu partiju Nikole Jokića.

"Nije iznenađenje to kako je odigrao, nije za džabe dvostruki MVP. On je mađioničar s loptom i svima nama je onda sve lakše, mnogo bolje igramo s njim. Pravo je uživanje igrati s njim", dodaje Kalinić.

Srbiju očekuje duel s Poljskom, koja je pokazala određeni kvalitet.

"Umorni smo, ali oporavljamo se i spremamo za najbitnije utakmice, za Berlin. Pre početka grupne faze, najviše smo očekivali od Poljske, nije iznenađenje da se bore za prvo mesto, ali borimo se i mi i pokušaćemo da ga izborimo", zaključuje Kalinić.