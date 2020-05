Kalinić: Možda nisam bio na SP zbog stavova o Kosmetu

Košarkaš Fenerbahčea Nikola Kalinić dotakao se teme izostanka sa Mundobasketa u Kini.

Kalinić je izostavljen sa spiska igrača za Svjetsko prvenstvo odlukom tadašnjeg selektora Aleksandra Đorđevića.

Spekulisalo se da su Kalinićevi stavovi o Kosmetu možda razlog što se nije našao na prošlogodišnjem turniru.

"To je pitanje za onog ko je pravio tim. Možda je uticalo, možda nije... Nisam bio ljut, već uznemiren što mi niko nije rekao bar dan ranije. Bio sam pet godina u reprezentaciji, u redu je da ne dobijem poziv za SP, ali sam bar zaslužio da dobijem poruku. Nemam problem s tim da se zove neko drugi", rekao je Kalinić.

Kalinića je zabolelo što je preko medija saznao da neće ići.

"Da to saznam u novinama i preko poruka drugih ljudi. Prvo sam pomislio da nešto nije u redu sa mojom porodicom".

Kalinić kaže da je ispunio snove, pored uspjeha sa reprezentacijom, kada je zaigrao za Crvenu zvezdu.

"Pronašao sam se u rečima Nemanje Vidića da je ostvario san kada je stigao u Zvezdu. To sam ostvario sa 22/23 godine i to u trenutku kada nisam imao prevelike ambicije. Cilj mi je bio da 'skinemo' Partizan sa trona posle 13 godina i uspeli smo. Igrao sam za klub koji sam navijao. Išao sam i u kop na neke utakmice. Sećam se da sam rekao treneru Dejanu Radonjiću 'Dovedi me, mogu da uradim nešto", poručio je Kalinić, a onda i otkrio da je bio tužan kada je za milion evra potpisao za Fenerbahče.

"Bio sam zadovoljan u Zvezdi, nisam imao želju da odem, ali onda su mi objasnili da idem kod Obradovića i da mogu da osvojim Evroligu. Shvatio sam sve i sada mi je jasno da sam napravio pravi potez", zaključio je Kalinić.

(b92)