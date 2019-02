Nikola Kalinić, košarkaš Fenerbahčea i reprezentativac Srbije, dao je opširan intervju za "Trendbasket" gdje je pričao o mnogim stvarima.

Srpski košarkaš nedavno je dao intervju koji je podigao dosta prašine u javnosti.

To, naravno, nije bila glavna tema razgovora u intervjuu, ali je novinar primijetio veliki broj uvredljivih komentara.

"Uvek će biti takvih komentara. Postoje neki moji zemljaci koji žive u prošlosti. Oni su još u Otomanskom carstvu i sećaju se šta je sve Otomansko carstvo radilo u Srbiji i na Balkanu. Pokušao sam to da objasnim u nedavnom intervjuu, koji su svi pogrešno razumeli – ili su ga razumeli onako kako su oni želeli. Nije me briga šta se desilo pre 10, 20 godina, a posebno me ne zanima ono što se desilo pre 500-600 godina, Boj na Kosovu... Ako je neko dobar prema meni, biću i ja dobar prema njemu. Ako je neko loš, neću obraćati pažnju. I, ovu poruku želim da pošaljem svima. Ima onih koji me nisu razumeli i komentarisali su da treba da postanem Turčin. To su gluposti. Volim Tursku. Volim i Srbiju. Srbija je moja zemlja, rođen sam tu, odrastao, moja familija je tamo. Zašto čovek istovremeno ne može da odabere obe zemlje?", upitao se Kalinić.

Dugogodišnji reprezentativac Srbije nastavio je da priča:

"Kada sam počeo da putujem po Evropi, ne samo zbog košarke, već i sa prijateljima, očekivali smo ono što smo slušali tokom školovanja ili ono što smo pročitali u novinama, ili gledali na TV, a to je – 'Srbi su najbolji narod na svetu, ceo svet je protiv nas, mrze nas jer smo najbolji'. Onda sam tokom tih putovanja i pitao ljude koje sam sretao, šta misle o mojoj zemlji i niko nije znao ništa da mi kaže. 'Misliš Sibir?', pitali bi me. Odgovarao sam im: 'Ne, mislim na Srbiju i Balkan. Sigurno znate, za Srbiju svi znaju'. Mislio sam da su to pojedini slučajevi, ti ljudi koji nisu znali za Srbiju, ali onda se dogodilo još nekoliko puta i shvatio sam da, možda, ono što sam gledao na televiziji ili čitao u novinama i nije sve istina. Kažem ljudima - 'Idite u Tursku, Istanbul'. Postoje pristupačni letovi, pričajte s ljudima i videćete da nikog ne zanima Otomansko carstvo ili ono što se desilo pre pet vekova".

Kalinić već četvrtu sezonu nastupa za Fenerbahče u koji ga je doveo iz Crvene zvezde 2015. godine.

"Ne mogu da kažem da sam pre Željka bio odličan, ali sam bio dobar igrač. Šalim se. Željko je dokazani pobednik, verovatno najbolji trener u evropskoj istoriji. Mnogo puta se šalim sa prijateljima da sam počeo da živim kao košarkaš pre dve godine. On me je naterao da to uradim. Pre sam gledao na košarku kao hobi. Pre dve godine sam počeo da živim košarku. To mi je sada posao, što je i dobro i loše. On mi je pokazao koliko truda i rada treba da bi se živeo košarkaški život svakog dana, skoro 24 sata, da radiš na sebi, gledaš snimke, pripremaš se pre i posle utakmica. Uvek gledam snimke svojih igara. To dobar način da analizirate sebe i svoj tim. Ali sam sa Obradovićem prešao na sledeći nivo.", rekao je Kalinić.

Kada je riječ o klupskim šampionatima, prethodnih mjesec dana bilo je dosta bure u skoro svim prvenstvima.

"Olimpijakos nije želeo da igra u drugom poluvremenu protiv Panatinaikosa, Real Madrid preti da će da napusti ACB. U Srbiji, kao i u Turskoj, uvek postoji neki problem. Ne možemo da žmurimo na takve stvari. Trebalo bi da svi sednu i razgovaraju o tome. Tvitovao sam kao prvi korak da vidim ima li neko dobre ideje. Nije bitno da li su oni igrači, navijači, treneri... To je dobra stvar za početak. Mislim da bi trebalo da uradimo nešto jer očigledno postoje problemi i mogu da utiču na rezultate, sudbine mnogih ljudi od igrača do navijača", kaže Kalinić.

"Orlove" od 31. avgusta do 15. septembra očekuje Mundobasket u Kini, a prije nekoliko dana Nemanja Bjelica izjavio je da je Srbija po jačini odmah iza SAD.

"Rano je još da se priča. Mnogo toga zavisi od zdravlja, ali isto tako ima mnogo dobrih košarkaških ekipa – Španija, Francuska... Zato sam i oprezan i ne želim nikoga da potcenjujem. Opet, mi imamo mnogo igrača u NBA i onih koji igraju u evroligaškim klubovima. Ako svi budemo na Mudnobasketu, mislim da možemo da budemo problem za svakoga, ali opet ne volim da dajem 'jake' izjave. Daleko je leto, videćemo ko će biti, a ko ne", kaže Kalinić.

Žrijeb za Svjetsko prvenstvo na programu je 16. marta u Šenženu, a Srbija će biti u prvom šeširu.

(B92)