Kalinić dao Turcima trojku sa pola terena (VIDEO)

Srpski košarkaš Nikola Kalinić postigao je maestralan koš za tri poena protiv Turske u meču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo naredne godine.

Igrao se finiš druge dionice, na satu su ostale 2.3 sekunde kada je lopta došla do Kalinića.

Novi član Barselone je spustio loptu i potom sa svoje polovine preko protivničkog igrača pogodio bez da je lopta pipnula obruč, već samo mrežicu.

Maestralan potez Kalinića koji protiv Turske igra svoj 100. meč u nacionalnom dresu pogledajte ispod:

Nikola Kalinic with the @TISSOT Buzzer Beater from INSIDE HIS OWN HALF! #FIBAWC | #WinForSrbija pic.twitter.com/ZdVJjWOqKv