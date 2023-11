Kalinić otkrio zašto nije igrao na Mundobasketu

Košarkaška reprezentacija Srbije je na Svjetskom prvenstvu uspjela da se domogne srebrne medalje, pošto su od njih u finalu bili bolji Nijemci.

"Orlovi" su na ovom turniru igrali bez mnogo velikih zvijezda, a jedna od njih je i Nikola Kalinić.

Igrač Barselone je već unaprijed najavio da neće igrati na šampionatu, a sada je i objasnio svoju odluku.

On je u razgovoru za "BasketballSphere" govorio o odluci da ipak ne nastupi na ovom Mundobasketu.

"Zamor materijala. Što sam stariji, sve teže mi padaju produžene obaveze. Rekao sam selektoru Pešiću i direktoru Draganu Tarlaću, da se ne osećam kao da mogu da igram i budem u tome 100 odsto. Bolje da bude neko tamo ko će moći da odradi sve obaveze sa punom koncentracijom i punim zalaganjem, što se na kraju ispostavilo i kao prava odluka. U kratkim formatima, potrebno je 12 momaka koji su najspremniji da odrade to kako treba, da sa maksimalnim požrtvovanjem i motivom pristupe tome, da bi bili uspešni. To se još jednom pokazalo. Sjajan uspeh za sve te momke", rekao je on.

Takođe, Kalinić je govorio i o potencijalnom igranju na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

"Daleko je to. Ko živ, ko mrtav do tada. U sastavu treba da bude 12 momaka koji najbolje funkcionišu i koji su spremni da se odreknu leta da bi im se ispunile određene želje i ambicije", zaključio je Kalinić.

(Telegraf.rs)

