Kaminski ostaje u Evroligi?

Frenk Kaminski je na početku sezone stigao u Partizan kao veliko pojačanje, a otišao iz njega kao potpuni promašaj.

On se pre početka plej-ofa Košarkaške Superlige Srbije vratio u Sjedinjene Američke Države i time završio svoj mandat u crno-belom dresu.

Međutim, dobio je poziv drugog evropskog kluba, Pariza, koji je novi šampion Evrokupa i tim bi putem trebalo da zaigra u elitnom takmičenju.

I vidi baš Frenka Kaminskog kao rešenje pod obručima, objavio je grčki novinar Hristos Harpidis.

Bivši deveti pik na NBA draftu će pokušati najpre da nađe klub u najjačoj ligi svijeta, ali bi na kraju mogao da se "zadovolji" najboljom ligom u Evropi.

Francuski mediji pišu da Pariz ima problema sa organizovanjem budžeta, koji bi prema propozicijama Evrolige trebalo da iznosi između šest i 10 miliona evra.

‼️Totalbasket sources: Paris Basket are going to follow the case of Frank Kaminsky for the next season. @Totalbasketgr @totalbasketeu #basketball #euroleague #Paris #Partizan #betclicelite #nba pic.twitter.com/mchXnoVDzS