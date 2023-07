Kampaco napustio Zvezdu, oglasio se klub

Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde Fakundo Kampaco neće u narednoj sezoni nositi dres beogradskog kluba.

Od njega se klub i zvanično oprostio i zahvalio mu se na igrama tokom boravka među crveno-belima.

"Prvotimac Crvene zvezde i reprezentativac Argentine Fakundo Kampaco nije više igrač našeg kluba. Nakon Luke Vildoze postao je drugi Argentinac koji nosio dres i grb Crvene zvezde, a svojim ponašanjem na terenu i van njega, davao je sve od sebe da reprezentuje klub na pravi način, ali i pomogne timu da ostvari što bolje rezultate na terenu. Sa Crvenom zvezdom je osvojio 2 trofeja, prvenstvo Srbije i Kup Radivoja Koraća. Klub ovom prilikom želi još jednom da se zahvali Fakundu na svemu što je učinio i dao u dresu Crvene zvezde Meridianbet i da mu poželi puno zdravlja i sreće u nastavku karijere", stoji u objavi kluba.

