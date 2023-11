Kari "provocirao" Jokića (VIDEO)

Nikola Jokić ponovo je bio na vrhuncu zadatka u pobjedi Denver Nagetsa nad Golden Stejt Voriorsima.

Srpski centar je i na ovom meču imao dabl-dabl učinak 35 poena i 13 skokova, što je bilo dovoljno da se odnese pobeda u San Francisku.

Ova utakmica imala je i svoj zanimljivi dio, jer je prva zvezda Voriorsa Stef Kari "provocirala" prošlogodišnjeg MVP-ja finalne serije plej-ofa NBA lige.

Naime Kari je u jednom momentu utakmice se okrenuo ka Jokiću, gdje je stegao ruku kako bi pokazao svoje mišiće, na šta je Nikola imao pravi odgovor.

Srpski centar je baš preko Karija uspio da postigne dva poena i to uz faul Amerikanca, poslije kojeg je Stef ostao u čudu kako je Jokić uspeo da to uradi.

Steph flexed on Jokic after bodying him on defense pic.twitter.com/4CIcQJzfC1