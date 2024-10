Karli Džons: Željko Obradović nas je ispsovao

​Košarkaši Partizana poraženi su sinoć od Monaka rezultatom 79:74 u meču šestog kola Evrolige. Plejmejker "Crno-belih", Karlik Džons, analizirao je utakmicu sa "Kneževima".

"Mislim da nismo bili dobri u drugoj četvrtini, praktično smo upali u rupu. Ne mogu da kažem da je bilo teško da izađemo iz nje, ali... Mislim da smo se borili, igrali smo sve do sirene, ali bilo je teško vratiti se. Da smo odigrali ranije dobro, kakav smo start imali treće četvrtine, imali bismo +15 i bila bi drugačija priča. Moramo da odigramo svih 40 minuta."

Šta je trener Obradović rekao na poluvremenu?

"Rekao nam je da igramo košarku, nismo dodavali loptu, naše defanzivne šeme su bile loše. On nas je ispsovao, to je kratka priča. Da igramo bolje, ali nismo uspjeli da dođemo do pobjede."

Bili ste blizu pobjede?

"Ne bih rekao da žalimo, svaka utakmica koju igramo, naučite nešto. Prošli put nam je treća četvrtina bila ahilova peta, sada je bila druga" zaključio je reprezentativac Južnog Sudana, prenosi "24Sedam".

