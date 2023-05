Kevin Durant imao opis za Jokića poslije meča (VIDEO)

Kevin Durant bio je pun hvale za Nikolu Jokića nakon što su njegovi Sansi eliminisani od Nagetsa, dok je napadač Feniksa nazvao svog protivnika "velikanom za sva vremena" nakon poraza od Denvera u šestoj utakmici.

Igrajući u gostima, Nagetsi su impresivno nadigrali Sanse 125:100 i plasirali se u finale Zapadne konferencije.

A Durant je samo hvalio dvostrukog MVP-a Jokića, koji je u četvrtak postigao 32 poena, te 12 asistencija i 10 skokova.

"I always knew how great he was...I wasn't surprised at all...he'll go down as one of the all-time great centers that ever touched a basketball" Kevin Durant on Nikola Jokic pic.twitter.com/vmwqNL53Cw