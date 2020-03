Kevin Durent ima virus korona

Četvorica košarkaša Bruklin Netsa pozitivni su na korona virus, saopštio je danas ovaj NBA klub.

Klub nije otkrio imena pozitivnih košarkaša, koji su sada izolovani i pod prismotrom ljekara.

"Jedan ima simptome, a trojica nemaju", navodi se u saopštenju Bruklin Netsa.

Ipak, poznati NBA insajder Šems Čarnija je objavio da je jedan od zaraženih košarkaša slavni Kevin Durent.

Durant has not had symptoms and was among four positive test results on the Nets. The two-time NBA Finals MVP's message is one for everyone to heed: Stay quarantined. https://t.co/7E58fcyFjm