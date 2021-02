Kevin Durent mora na pauzu

Bruklin Netsi su objavili da krilo Kevin Durent mora da pauzira zbog povrede.

U pitanju je problem sa tetivom lijeve noge koja mu pravi problem kod svakog skoka ili promjene pravca, prenosi "B92".

Zbog toga će, objavili su Netsi, Durent morati da odsustvuje najmanje u naredne dvije utakmice.

U zavisnosti od oporavka, ta pauza bi mogla da potraje i duže.

Durent ove sezone ima sjajnih 29 poena po utakmici, kao i 7,3 skoka i 5,3 asistencije u prosjeku.

Kevin Durant will miss at least the next two games with a left hamstring strain, the Nets say.