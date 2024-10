Kevin Panter: Ja ne pričam mnogo, igram košarku

Košaršak Barselone, Kevin Panter prokomentarisao je izuzetno dobar početak sezone katalonskog kluba. Nakon šest odigranih mečeva, ekipa Đoana Penjaroje ima pet pobjeda i samo jedan poraz u Evroligi.

Panter je definitivno jedan od glavnih, ako ne i glavni igrač španske ekipe. Vidljivo je da mu prija nova sredina, a to pokazuje i svojim partijama na terenu. Mnog o njemu govore kako je najbolji košgeter u Evropi.

"Ljudi mnogo pričaju, ja ne pričam mnogo, igram košarku. Dozvoljavam ljudima da misle šta god žele, a ja igram košarku", rekao je Amerikanac za "Eurohoops".

Bivši košarkaš Partizana i Crvene zvezde je pričao i o Nikolasu Laprovitoli koji je sezonu završio zbog teške povrede ligamenata koljena.

"To je moj brat. Prvi put igram sa njim, ali smo se odlično povezali od prvog dana. Baš nije imao sreće. On je sjajan, ima mnogo iskustva i zna kako se pobjeđuje, zna kako se igra košarka pa je to veliki udarac za nas", izjavio je Panter.

Barselona je jedini poraz upisala na gostovanju protiv Žalgirisa u prvom kolu. Amerikanac je istakao i kako je upravo na gostovanjima teško slaviti u elitnom košarkaškom takmičenju.

"Igramo dobro, na gostovanjima je jako teško pobijediti u Evroligi, ali smo svoj dio posla dobro odradili. Mislim da sami kontrolišemo svoju sudbinu. Moramo da nastavimo da igramo dobru košarku i da bismo pobjeđivali moramo da igramo dobro i u napadu i u odbrani", zaključio je Panter uoči meča sa Olimpijakosom.

