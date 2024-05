Kidu novi ugovor sa Maveriksima

Trener Dalas Maveriksa Džejson Kid dobio je novi ugovor od te franšize i nastaviće da vodi Dončića, Irivnga i družinu u narednim sezonama, javljaju američki mediji.

Teksašani su se plasirali u polufinale zapadne konferencije poslije bitke sa Klipersima što je dodatno učvrstilo Kidovu poziciju.

On je na klupi Dalasa od 2021. godine.

Zanimljivo je da su u Dalasu ponudili svom treneru nastavak saradnje samo nekoliko dana pošto se pojavila informacija da bi mogao da naslijedi Darvina Hema u Lejkersima.

Uprava kluba je brzopotezno reagovala i ponudila novi višegodišnji ugovor treneru.

