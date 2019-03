Kingsi jači od Čikaga, Lu Vilijams srušio Netse

Sakramento Kingsi su savladali ekipu Čikago Bulsa rezultatom 129:102, a Orlando Medžik je bio bolji od Atlanta Hoksa 101:91, uz odličnu igru Nikole Vučevića.

Poslije izjednačene prve četvrtine Kingsi su protiv Bulsa dodali gas u drugom periodu koji su riješili u svoju korist 32:17. Sakramento je zatim samo uvećavao svoju prednost i nijednog momenta gosti iz Čikaga nisu bili ni blizu da se vrate u utakmicu. Kingsi su u drugom poluvremenu bili veoma ubjedljivi i u drugoj polovini utakmice su ubacili 73 poena.

Marvin Begli je kod Kingsa imao 21 poen, dok su Bogdan Bogdanović i starter Nemanja Bjelica ubacili po osam. Bogdanović je bio veoma bitan šraf u igri Sakramenta jer je na parketu bio 23 minuta i za to vrijeme su Kingsi sa njim u igri imali plus od 27 poena. Bogdan je imao tri asistencije i šut iz igre 3/6 uz dve pogođene trojke. Kod Čikaga je Zek Lavin imao 18 poena.

Orlando je protiv Atlante tokom većeg dijela meča držao prednost od oko deset razilke, a Hoksi su jedino uspeli da se primaknu početkom četvrte četvrtine. Početkom tog perioda je bilo 75:70 za Orlando a, iako je ekipa Medžika držala kontrolu na dva minuta do kraja je Atlanta još jednom prišla takođe na pet poena zaostatka. Ključne pogotke do kraja za Olrando pogađaju Di Džej Ogastin i Evan furnije i oni zatvaraju utakmicu.

Nikola Vučević je imao fantastičan meč postigavši 27 poena, imao je 21 skok, a Aron Gordon je ubacio 22 poena. Tre Jang je kod Atlante imao 20 poena.

Los Anđeles Klipersi savladali su Bruklin Netse 119:116, dok je Hjuston bio bolji od Minesote 117:102.

U drugoj četvrtini Bruklin je u jednom trenutku imao čak 19 poena prednosti, ali su do kraja poluvremena Netsi tu razliku izgubili pa je čak domaći tim iz Los Anđelesa vodio na poluvremenu 60:55. Poslije treće četvrtine je bilo neriješeno da bi Klipersi potom u posljednjoj napravili najprije 14 poena razlike što su veoma brzo izgubili. Netsi prave seriju 10:0 i vraćaju se u meč. U posljednjem minutu je Bruklin došao i do iznejdačenja napravivši još jednu seriju, a onda je meč prelomio Lu Vilijams uz zvuk sirene.

Lu Vilijams je imao 25 poena, dok je Dianđelo Rasel kod Bruklina ubacio 32.

