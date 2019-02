Kingsi pobijedili Oklahomu u gostima, Bogdanović 15 poena

​Košarkaši Sakramenta, uz 15 poena Bogdana Bogdanovića, pobijedili su u gostima Oklahomu sa 119:116 u NBA ligi.

Srpski reprezentativac je za 24 minuta imao još četiri skoka i asistenciju, dok Nemanje Bjelice ponovo nije bio u timu.

Kingse je do važnog trijumfa vodio Badi Hild sa 34 poena, Dearon Foks i Marin Begli postigli su po 19, a Tanderu nije pomogao ni Rasel Vestbruk sa 41 košem.

Sakramento se približio zoni za plej-of na Zapadu, jer je na samo dve pobede manje od osmoplasiranih Los Anđeles Klipersa, uz meč manje.

Od ostalih duela, Portland je nadigrao Filadelfiju 130:155 u skromnoj partiji Bobana Marjanovića od četiri poena, pet skokova i dve asistencije, Finiks Igora Kokoškova pretrpeo je čak 17. poraz u nizu u meču protiv Atlante 120:112, dok je u derbiju večeri Hjuston savladao Golden Stejta u gostima 118:112 i to bez Džejmsa Hardena.

Šarlot - Bruklin 115:117

Klivlend - Memfis 112:107

Nju Orleans - LA Lejkers 128:115

Vašington - Indijana 112:119

Majami - Detroit 96:119

Čikago - Boston 126:116

Milvoki - Minesota 140:128

Juta - Dalas 125:109

@buddyhield comes up big with 34 PTS in the @SacramentoKings victory vs. OKC! #SacramentoProud pic.twitter.com/EUACwK8aAs