Kingsi slavili u Vašingtonu, Bogdanović 21 poen

Sakramento Kingsi savladali su Vizardse u Vašingtonu 113:104 u noći između nedjelje i ponedjeljka u NBA ligi. Bruklin Netsi su bili bolji od Njujork Niksa 103:101.

Prvo poluvrijeme se završilo neriješenim rezulatom 57:57, a najveću prednost koju je neka ekipa tada imala bila je šest razlike. U trećem periodu Kingsi dolaze i do devet poena prednost uz odličnu igru Harisona Barnsa koji je šutirao bez promašaja iz igre sve do pred kraj meča.

Na početku četvrte četvrtine Vašington je prišao Sakramentu što su Kingsi najprije uspjeli da iskontrolišu i ponovo da naprave dva poseda razlike, a potom je Vašington pogocima Bredlija Bila i Ajzeje Tomasa opet prišao na tri poena minusa (100:97). Ipak poslije toga je jednu trojku ubacio Badi Hild, da bi Ričon Holms, Harison Barns i Bogdan Bogdanović zapečatili trijumf Sakramenta. Bogdan je u tim momentima ubacio bitnu trojku, a ukupno je u završnici postigao šest poena.

Bogdanović je ubacio 21 poen uz četri skoka i asistencije, dok je iz igre imao šut 7/16. Za tri je bivši igrač Partizana pogađao 3/9. Harison Barns je ubacio 26 poena uz šut iz igre 7/8. Nemanja Bjelica je ubacio šest poena uz 12 skokova.

Bredli Bil je kod domaćih postigao 20 poena, a Davis Bertans je imao 12 poena uz šut za tri 4/9.

Bruklin Netsi su vodili u "Medison skver gardenu" protiv Njujorka tokom cijelog meča, a kako nisu uspjevali da prelome utakmicu Niksi su sam završetak učinili neizvjesnim. Trojkama Markusa Morisa i Vejna Elingtona su prišli na samo poen zaostatka, da bi Netsi ipak u posljednjem minutu došli do trijumfa. Pogađali su Džo Heris i Džeret Alen, dok Moris i Elington više nisu imali goriva.

Spenser Danvidi je ubacio 30 poena za Bruklin dok je Moris ubacio 26 za Nikse.

