Kingsi za dva i po minuta nadoknadili 17 razlike i pobijedili

Kingsi su pobijedili Minesota Timbervulvse na gostovanju rezultatom 133:129, poslije produžetka.

Sakramento je uspio da nadoknadi ukupno 27 razlike, to jest čak 17 poena zaostatka na dva i po minuta do kraja, dođe do dodatnih pet minuta, a onda i pobijedi.

Briljantnu partiju pružio je Nemanja Bjelica, koji je imao 20 poena (7/10), devet skokova, osam asistencija, dvije ukradene lopte i tri blokade.

Da bi nadoknadili pomenutu razliku, Kingsi su morali da krenu loše. Minesota je već tokom prve četvrtine došla do 16 poena prednosti, a razlika je ubrzo i uvećana.

Izabranici Luka Voltona na poluvrijeme su otišli sa -18, a ni u trećoj četvrtini nisu imali nikakav odgovor za raspoložene "vukove".

Minesota je tokom treće četvrtine imala i maksimalnih 27 poena prednosti, a bila je na +17 na dva i po minuta do kraja. Tada je uslijedio nestvaran preokret.

Kingsi su napravili ogromnu seriju, trojkom Hilda došli na -3 na 30 sekundi do kraja, a šut je zatim promašio Endrju Vigins.

OH MY GOODNESS GRACIOUS! pic.twitter.com/CrHDyKJ69U — Sacramento Kings (@SacramentoKings) January 28, 2020

Dieron Foks je fauliran na 4,7 sekundi do kraja. Pogodio je prvo bacanje, drugo namjerno promašio, a onda uhvatio ofanzivni skok i pogodio za izjednačenje. Šut za pobjedu je promašio Karl-Entoni Tauns.

Obje ekipe su dosta ofanzivno ušle u produžetak, gdje ih je sačekala nova drama.

U posljednji minut se ušlo neriješenim rezultatom, a Kingsi su prelomili boljim izvođenjem bacanja, te kompletirali potpuno nezamisliv preokret.

Badi Hild je bio nezaustavljiv sa klupe sa 42 poena (14/24). Foks je imao 22 poena, šest skokova i sedam asistencija, dok je doprinos dao i Bogdan Bogdanović sa 11 poena (4/11), i šest uhvaćenih lopti.

Bek Kingsa je postao jedini igrač u istoriji NBA lige, u posljednjih 20 godina, uz preminulu legendu koji je ubacio 20 poena u posljednjoj četvrtini utakmice, bez promašaja u šutu, čime je pomogao svom timu da se vrati poslije zaostatka od 25 poena.

"Činjenica je da mi je Kobi mnogo značio. Sve ovo mi je veoma teško. Sve u mom životu je bilo u vezi sa njim. Mentalitet mambe je veći od košarke. Mnogo sam mislio o njemu tokom utakmice, svi znaju koliko sam se borio da dokažem da je on bolji od Majkla Džordana. To ne bi trebalo da kažem tako, ali ja nisam gledao Džordana, samo Kobija. Gledao sam i Lebrona, ali Kobi je taj, naveo me je da vjerujem... Teško je doći sa Bahama u NBA ligu", rekao je Hild.

"It was all for Kobe."@buddyhield speaks on the most memorable night of his career pic.twitter.com/JxlJSwO2PM — Sacramento Kings (@SacramentoKings) January 28, 2020

"Ponosan sam na tebe brate, to je način na koji se reprezentuje broj 24", napisao je srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović.

Na drugoj strani Endrju Vigins je imao 36 poena, devet skokova i osam asistencija. Pratili su ga Robert Kavington sa 24 i Tauns sa 23 poena.

U ostalim mečevima, Dalas je do pobjede nad Oklahomom vodio Luka Dončić sa 29 poena i 11 skokova, Šruder je parirao sa 21 poenom. Majami je pobijedio Orlando uz 21 poen Robinsona i 14 Dragića, Vučević je zatajio sa 13 poena i 12 skokova.

Hjuston je bio ubjedljiv i efikasan protiv Jute iako nije bilo Hardena i Vestbruka, čak 50 poena ubacio je Gordon, Mičel je uzvratio sa 36, Bojan Bogdanović je dodao 30.

NBA, noć između ponedjeljka i utorka:

Detroit – Klivlend 100:115

Majami – Orlando 113:92

Čikago – San Antonio 110:109

Minesota – Sakramento 129:133 pp

pp Oklahoma – Dalas 97:107

Juta – Hjuston 117:126

