Klej: Teško je biti na klupi

Golden Stejt Voriorsi su prelamali meč sa Netsima u Bruklinu u posljednjih nekoliko minuta. Stef Kari je vodio glavnu riječ, a na terenu nije imao pomoć igrača na kog je navikao. Klej Tompson je sjedeo na klupi.

Nakon što se Klej oporavio od veoma teških povreda koje su ga od parketa odvojile preko dvije godine, ona sada igra najskromniju sezonu. Bilježi tek 17 poena po meču, a šut za tri mu je najlošiji ikada. Najbolji dio njegove igre je sada u problemu i on ubacuje tek 37 odsto šuteva.

Stiv Ker ga zato nije ubacio u finišu meča protiv Bruklina.

’’Od toga da sam bio jedan od najboljih igrača… To bi svakome bilo teško. Iskreno veoma je teško. Osjećam se fizički sjajno. Mentalno je priča malo drugačija. Ali takav je život, zar ne?“, rekao je poslije meča Klej Tompson.

Trener Ker je na drugoj strani odlučio da koristi rukije Gija Santosa i Brenna Podzemskog.

’’On je dobro. Imao je uspone i padove ove sezone. Nije mu lako da igrač poput njega, a on je za kuću slavnih, da se nosi sa povredama… i nikad nije lako bilo kom igraču kada stari. Ali jak je mentalno. Igra kroz sve to. Volio bih da imamo dužu klupu pa da možemo da ga malo više odmorimo i da on ne igra uzastopne utakmice i da ga malo rasteretimo“, rekao je Ker.

Klejovim povratkom 2021. godine Voriorsi su dobili veliku injekciju. Ekipa je uspjela da se vrati na tron u sezoni 2021/22, ali je izgleda to bio posljednji trzaj jer su svi igrači daleko od svog najboljeg izdanja.

