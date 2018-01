Klipersi bolji od Voriorsa, Jokić solidan

U prvim završenim mečevima u NBA u noći između srijede i četvrtka slavili su Dalas, Majami, Juta i Detroit. Svi kao gosti.

Juta se sa gostovanja Vašingtonu vraća sa pobjedom 107:104. Domaćin je bolje otvorio meč, imao sedam poena u plusu nakon prve četvrtine i četiri na poluvremenu, ali je Juta u trećoj dionici bila sjajna i postigla 37 poena čime je stekla prednost, ali smo ipak vidjeli rezultatsku klackalicu u zavr[nici i tijesnu pobjedu Džeza.

Riki Rubio je prednjačio na šutu u Juti i meč je završio sa 21 poenom, a po 16 su dodali Džo Džonson i Epke Judo kome je jedanskok falio za dabl - dabl. Vašingtonu nije mnogo pomogao dabl - dabl Džona Vola koji je uz 35 poena zabilježio i 11 asistencija i šest skokova. Bredli Bil je dodao 23 poena, pet skokova i sedam asistencija.

Dalas je slavio na gostovanju Šarlotu 115:111. Hornesti su nešto bolje otvorili meč, ali su Maveriksi u drugoj četvrtini preuzeli vođstvo koje su samo na kratko izgubili početkom četvrte dionice, ali su se lako vratili u kolosek i izdržali do kraja i pobjede.

Harison Barns je bio najefikasniji u pobjedi Dalasa sa 25 poena i 11 skokova za dabl - dabl, a sa tri poena manje ga je pratio Jog Ferel. U Šarlotu je dominirao Kemba Voker sa 41 postignutim poenom za 37 minuta.

Majami je gostovao Indijani i stigao do pobjede 114:106. Imali su gosti +12 nakon prvih 12 minuta i +11 na poluvremenu, ali su igrači Indijane odigrali bolje u trećoj četvrtini pa smo na kraju dobili nešto zanimljiviju završnicu, ali Majami nije odstupio od pobjede. Indijana je vođstvo u ovom meču imala samo u prvim minutima, a Hit je išao i do +16.

Andre Dramond bio je sjajan u ovoj pobjedi Pistonsa i zabilježio je dabl - dabl sa 22 poena i 20 skokova (13 u odbrani), uz to je imao i pet asistencija i po dvije blokade i ukradene lopte. Tobajas Haris je postigao isti broj poena. Boban Marjanović je za osam minuta ubacio dva poena uz jednu blokadu. Alen Krab je ubacio 20 poena za Bruklin.

Bulsi nakon produžetaka, Minesota ubjedljiva, slavili i Hjuston, Memfis i Milvoki.

Minesota je na svom parketu bila bolja od Oklahome i slavila sa ubjedljivih 104:88 do kojih je došla ponajviše zahvaljujući boljoj igri u trećoj četvrtini.

Džimi Batler je postigao 26 poena uz sedam skokova i osam asistencija, Endrju Vigins je dodao 19 poena, a Karl - Entoni Tauns poen Manje. Nemanja Bjelica je odigrao osam minuta i postigao tri poena uz četiri skoka. Oklahomi nije pomoglo ni 38 poena Rasela Vestbruka koji je do dabl - dabl učinka došao uz 10 skokova. Karmelo Entoni je dodao 15 poena, a Pol Džordž 13.

Zanimljivo je bilo u Njujorku gde je Čikago stigao do treće pobjede protiv Niksa ove sezone, nakon dva produžetka 122:119. Bulsi su vodili nakon prve četvrtine, da bi nakon toga Niksi preuzeli kontrolu nad mečom, ali samo do sredine posljednje četvrtine u kojoj su gosti uspjeli da se vrate u igru i izbore produžetak. Bilo je još jednom izjednačeno nakon prvog produžetka da bi Bulsi drugi konačno riješili u svoju korist.

Lauri Markanen je zabilježio dabl - dabl u ovoj pobedi Čikaga sa 33 poena i 10 skokova, a sjajno su ga pratili Denzel Valentajn sa 20 poena i devet skokova i Robin Lopez sa istim brojem poena i dva skoka manje. U Niksima je najefikasniji bio Kristaps Porzingis sa 24 poena, a tripl - dabl je postigao Džeret Džek koji je imao 16 poena i po 10 skokova i asistencija.

Memfis je pred svojim navijačima slavio protiv Nju Orleansa 105:102 koji nije mogao da se oporavi od katastrofalne treće deonice u kojoj je postigao samo devet poena.

Tajreki Evans je postigao 28 poena za ovaj trijumf, Mark Gasol je sa 21 poenom i 10 skokova imao dabl - dabl, kao i Džamajkl Grin koji je imao 20 poena i 14 skokova. Demarkus Kazins je bio najbolji pojedinac Pelikansa sa 29 poena, osam skokova i tri asistencije.

Milvoki je sa 110:103 slavio prtiv Orlanda na svom parketu. Janis Adetokumbo je u pobjedu ugradio 26 poena, sedam skokova i asistenciju, Kris Midlton je dodao 22 poena, Erik Bledso 15, a po 14 su postigli Malkom Brogdon i Džon Henson koji je uz 10 skokova imao dabl - dabl. Evan Furnije je sa 21 ponom bio najefikasniji u Orlandu za koji je Mario Hezonja postigao 13 poena uz četiri skoka, asistenciju i dvije ukradene lopte.

Denver Nagetsi su pred svojim navijačima doživjeli poraz od Atlante.

Atlanta je savladala Denver 110:97 i nanela ekipi Majka Melouna treći vezani poraz, ukupno 20. u sezoni.

Nagetsi su imali vođstvo samo do sredine prve četvrtine, ali ono ni ujednom trenutku nije bilo veće od šest poena. Nakon toga je Atlanta preuzela konce u svoje ruke i do kraja čuvala prednost.

Šestorica igrača gostujuće ekipe imala su dvocifren učinak, a najefikasniji je bio Denis Šroder sa 19 poena. On je uz to dodao i 10 asistencija za dabl - dabl.

U Denveru je najbolji bio Geri Haris sa 25 poena, sedam skokova i tri asistencije, a Nikola Jokić je meč završio sa devet poena, uz šut iz igre 4 od 21, 12 skokova i sedam asistencija. Srbin je uz to imao i dve ukradene lopte i tri blokade, ali je na plus/minus koeficijentu imao -14.

Atlanta je u Denveru prekinula niz od četiri poraza, a najslabijoj ekipi Istoka ovo je tek 11. pobjeda u sezoni uz koju imaju i 30 poraza.

Golden Stejt Voriorsi poraženi su pred svojim navijačima od Los Anđeles Klipersa, samo pet dana nakon što su ih pobijedili u Los Anđelesu.

Los Anđeles Klipers su prekinuli niz od pet vezanih pobeda Golden Stejta i slavili kao gosti sa 125:106.

Ekipe su se do sredine druge četvrtine naizmjenično smjenjivale u vođstvu, da bi Golden Stejt dominirao sve do sredine treće četvrtine, ali nije uspijevao da dođe do prednosti veće od devet poena. Klipersi su to iskoristili i prelomili meč, a od trenutka kada su prešli u vođstvo u trećoj deonici prednost nisu ispuštali. Najveća prednost koju su Klipersi imali u ovom meču bila je 20 poena.

Voriorse je skupo koštao i izuzetno spor ulazak u posljednju četvrtinu u kojoj su na izmaku osmog minuta imali samo sedam poena, a do kraja ove dionice uspjeli su da ubace svega 16.

Lu Vilijams je eksplodirao i postigao 50 poena, a uz to je imao i dva skoka i sedam asistencija. Tajron Volas je postigao 22 poena, Deandre Džordan je zabilježio dabl - dabl sa 10 poena i 12 skokova. Miloš Teodosić nije igrao.

Za Vilijamsa je ovo rekord karijere, a samo u trećoj četvrtini je postigao 27 poena.

Kevin Durent je za Voriorse postigao 40 poena uz po četiri skoka i asistencije, dok je Drejmond Grin sa 29 minuta ubacio svega sedam poena uz 10 skokova. Pored Durenta jedini sa dvocifrenim učinkom među Voriorsima bio je Zaza Pačulija koji je ubacio 12 poena.