Klipersi slavili protiv Sparsa, Srbi bez minuta

Košarkaši Los Anđeles Klipersa pobijedili su San Antonio Sparse u Teksasu rezultatom 103:95 i prekinuli niz od pet uzastopnih poraza.

Tim iz Kalifornije je do prekida crne serije zasluženo došao pošto je diktirao ritam sve vrijeme. Dominacija na delu viđena je u finišu prve i startu druge dionice, kad su Klipersi serijom 21:3 otišli na najvećih 19 poena prednosti.

San Antonio se, ipak, vrlo brzo vratio u meč i do poluvremena priđe na minus 4, međutim, ekipa Grega Popoviča nijednog trenutka nastavka nije uspjela da dođe do potpunog preokreta.

Klipersi su držali rivala na bezbednoj razdaljini, imali odgovor na svaku potencijalnu pretnju, pre nego što su ključnom serijom 5:0 u finiš meča otišli na nedostižnih 101:87.

Ubijedljivo najzaslužniji za pobjedu tima Doka Riversa, koji je sad osmi na Zapadu sa 25-21, bio je Tobajas Heris sa 27 poena, po devet skokova i asistencija. Patrik Beverli dodao je 18 poena, 12 skokova, pet asistencija i četiri ukradene lopte, dok je Montrezl Harel imao 18 poena.

Srpski dvojac Miloš Teodosić-Boban Marjanović nije dobio priliku.

Kod SAS, trenutno šestoplasirane ekipe Zapada (27-21) Lamarkus Oldridž je imao 30 poena i 14 skokova, Rudi Gej 19 poena i devet skokova, a Marko Belineli 12 poena.

15-2 run for the @LAClippers to end the 1st quarter! Tobias leads all scorers with 11 PTS (5/7 FG). #ClipperNation 38 #GoSpursGo 26 WATCH on NBALP: https://t.co/dVwMNfqYaN pic.twitter.com/sQD978Vgk7