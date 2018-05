Klivlend i Boston poslije trilera do 3:0 na Istoku

Košarkaši Klivlenda i Bostona poslije dramatičnih završnica stigli su do 3-0 u polufinalnoj seriji plej-ofa Istočne konferencije NBA lige protiv Toronta, odnosno Filadelfije.

Ponovo je čovjek odluke za Kavse bio Lebron Džejms košem za pobjedu 105:103, uz zvuk sirene tako što je pretrčao cijeli teren.

Lebron je duel završio sa 38 poena i bio najzaslužniji što je vicešampion stigao nadomak konferencijskog finala, Kevin Lav je ubacio 21, dok je kod Reptorsa najbolji bio Kajl Lauri sa 27.

Blizu sudara sa Kavsima je Boston koji je poslije produžetka savladao Filadelfiju 101:98.

Junak je bio centar Seltiksa Al Horford koji je, pored ključnih poena u finišu, u posljednjem napadu ukrao loptu Benu Simonsu i potom pogodio sa linije penala.

Džejson Tejtum sa 24 pogotka bio je najefikasniji na meču, za dva više od centra Filadelfije Džoela Embida.

LeBron James goes glass and drills the Tissot Buzzer-Beater to lift the @cavs to victory in Game 3! #ThisIsYourTime#WhateverItTakes #NBAPlayoffs pic.twitter.com/VWpEN8Rm26