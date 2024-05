Ko će na krov Evrope: Sudar titana u Berlinu

Ovoga petka u Berlinu počinje Fajnal for košarkaške Evrolige, na kojem će se četiri velikana boriti za titulu najboljeg tima Starog kontinenta.

Vizu za Berlin su kroz iscrpljujuću sezonu izborili Panatinaikos, Real Madrid, Olimpijakos i Fenerbahče. Titulu brani Real. Danas se u polufinalnim okršajima sastaju Panatinaikos – Fenerbahče (18 sati) i Real Madrid – Olimpijakos (21.00).

Prvo polufinale donosi duel titana iz Atine i Istanbula. Oba tima ima armiju navijača i nema sumnje da nas čeka vatrena atmosfera u prijestolnici Njemačke. PAO je jedan od najtrofejnijih timova u Evropi. “Zeleni“ u vitrinama imaju šest titula prvaka Evrope, pet su osvojili pod vođstvom najtrofejnijeg evropskog stručnjaka Željka Obradovića. Ipak, posljednju su osvojili još davne 2011. godine. Sada generacija koju predvodi Ergin Ataman ima priliku da vrati trofej u Atinu. Glavni kotači u igri su im Kendrik Nan i Kostas Slukas.

Fenerbahče će pod palicom Šarunas Jasikevičuisa pokušati da se po drugi put domognu trona. Prije sedam godina su osvojili istorijsku titulu, a ponovo je za to bio zaslužan Obradović, zajedno sa Bogdanom Bogdanovićem i Nikolom Kalinićem. “Kanarinci“ imaju respektabilan tim sa Skotijem Vilbekinom, Nikom Kaletesom i Markom Gudurićem, a najveća prednost će im biti to što će u Berlinu imati najveću podršku navijača od svih, obzirom da Turci imaju veliku bazu navijača u Njemačkoj.

Šlag na tortu dolazi od 21 čas. Tada će koplja ukrstiti najtrofejniji evropski tim Real i velikan iz Pireja, Olimpijakos. Biće to repriza prošlogodišnjeg finala kada je kraljevski klub u velikoj drami u Kaunasu slavio sa 79:78 i tako došao do 11. titule. Tada je Serhio Ljulj praktički ukrao naslov “crvenim“ poenima tri sekunde do kraja. Tako je Olimpijakos ostao na tri naslova, iako je od tada igrao nekoliko završnih turnira.

Real je bio najbolji tim regularog dijela sezone, tako da su Ljulj, Čačo Rodrigez, Edi Tavarez, Džanan Musa, Mario Hezonja i društvo s pravom glavni kandidati za trofej. Ipak, ako im neko može pomrstiti račune to je sigurno Olimpijakos. Iako su oba duela ove sezone pripala Madriđanima. Vokap, Milutinov, Petrušev, Papanikolau, Fal i družina su sve samo ne lagan zalogaj.

Sve utakmice u „Mercedes-Benc Areni“ kapaciteta od 14.500 mjesta su već odavno rasprodate. Veliko finale zakazano je za nedjelju od 20 časova.

