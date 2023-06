Ko je "djevojka iz kraja" koja je najveća snaga Nikole Jokića

Nikola Jokić je sa svojim Denver Nagetsima pokorio SAD i osvojio NBA prsten.

O čarobnjaku iz Sombora se manje više sve zna, a ono što sigurno mnoge zanima jeste ko je supruga najboljeg košarkaša današnjice.

Već godinama unazad najveća Nikolina podrška je Natalija. Još 2013. godine srpski as je upoznao djevojku iz svog rodnog grada. O Nataliji Maćešić se ne zna mnogo. Ipak, u jednom prilikom je Jokić za magazin „Gloria“ ispričao kako se upoznao sa današnjom suprugom.

"Preko zajedničkih drugara. Moje društvo i ja smo izlazili u kafić koji je radio do ponoći, a kad bi se zatvorio, sedeli smo na klupi ispred. Jedne večeri smo bili samo nas dvojica i onda je došla i Natalija. Dopala mi se čim sam je video, ali nisam joj to odmah rekao, već smo se družili naredne pola godine, možda i duže. Sve to vreme sam skrivao emocije", ispričao je Nikola.

Međutim, kad joj je Nikola konačno priznao šta osjeća, lijepa Natalija je ostala hladna. I to ga je zaintrigiralo.

"Kad sam joj prvi put rekao da mi se sviđa, nisam dobio nikakav odgovor. Mudro je prećutala", otkrio je svojevremeno Jokić.

Nikola i Natalija su ubrzo uplovili u ljubav, ali uslijedio je izazov. On je tada išao u srednju ekonomsku školu, a Natalija je trebalo da pođe za Ameriku, gdje je bila upisala psihologiju na jednom koledžu. Samo dva mjeseca pošto su počeli da se zabavljaju, ona je otputovala. Potom je i Nikolu košarka odvela u Ameriku, a tamo ga je vjerno bodrila i pratila i Natalija.

Njegova dugogodišnja djevojka mu je na kraju postala supruga. Prvo se pričalo da su Nikola i Natalija planirali da vjenčanje naprave u Somboru u junu 2020. Šuškalo se tada da će gala svadba biti održana u jednoj vinariji u Somboru, kao i da će doći mnoge svjetske NBA zvezde. To veselje iz snova odložila je korona.

Ipak, Jokić je uspeo da ostvari želju nešto kasnije, pa su se on i Natalija vjenčali na jesen te godine. Zbog pandemije koronavirusa svadba je protekla u krugu porodice i najbližih prijatelja. Kruna njihove ljubi je preslatka djevojčica Ognjena. Jokić takođe na svakom meču nosi burmu koja je vezana za pertle njegovih patika i na taj način pokušava da i na terenu drži porodicu blizu sebe“, prenosi zadovoljna.rs.