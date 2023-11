Ko je sve pod znakom pitanja pred utakmicu Zvezde i Olimpijakosa

Košarkaši Crvene zvezde i Olimpijakosa zabilježili su pobjede u okviru osmog kola Evrolige pred međusobni duel u narednoj rundi, za samo dva dana, ali bratski klubovi pred taj duel imaju velike probleme sa povredama, koji su samo postali ozbiljniji u utorak uveče.

Šampion Srbije je u prepunoj Areni ubjedljivo savladao Fenerbahče 87:56, ali su na toj utakmici povrede zadobili Šabaz Nejpir i Jago dos Santos. Nejpir je igru morao da napusti još tokom prvog poluvremena i uputi se u bolnicu zbog sumnje da mu je slomljen nos pošto ga je laktom udario Tajler Dorsi. Plejmejker se sa maskom vratio u dvoranu po završetku utakmice i proslavio pobjedu, ali za sada nije poznato da li će biti u timu u četvrtak ili ne. S druge strane, brazilski košarkaš je zadobio povredu zgloba, a tek će poslije pregleda biti poznato koliko je ona ozbiljna.

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos već neko vrijeme ne može da računa na Branka Lazića, Adama Hangu i Marka Simonovića. Sa mladim crnogorskim košarkašem je najbolja situacija jer se njegovo stanje procjenjuje od utakmice do utakmice, slično je i sa Hangom, ali je njegovo igranje u Pireju takođe pod znakom pitanja. Ono što je izvjesno je da će Zvezda u srijedu putovati bez kapitena, s obzirom na to da će on još neko vrijeme odsustvovati zbog preloma rebra.

Ni u redovima drugih ’crveno-belih’ nije idealna situacija, iako su i u okrnjenom sastavu slavili na gostovanju Makabiju u dvorani "Aleksandar Nikolić" 79:74. Na toj utakmici Olimpijakos je već u prvom poluvremenu ostao bez Najdžela Vilijams-Gosa koji je, čini se, obnovio povredu zadnje lože. U Beograd na meč sa ’Ponosom Izraela’ nisu stigli ni Nikola Milutinov i Šakil Mekisik, a što se tiče njih dvojice bar za srpskog centra je najavljeno da neće igrati ni protiv Zvezde zbog slomljenog nožnog prsta, ali ostaje da se vidi da li će se to promijeniti do same utakmice.

U svakom slučaju, duel između Olimpijakosa i Crvene zvezde na programu je u četvrtak od 20.15. Pred taj meč Pirejci imaju po četiri pobjede i poraza, dok je skor šampion Srbije 3-5.

