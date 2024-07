"Kobi Brajant je bio užasan čovjek" (VIDEO)

​Prijatelj Kobija Brajant iz djetinjstva otkrio je iznenađujuće detalje.

Brajant je legenda košarke i mnogima važi za jednog od omiljenih igrača, a on je tokom karijere imao veliki broj rekorda i pet osvojenih šampionskih titula sa Los Anđeles Lejkersima.

Kobi je zajedno sa svojom kćerkom Đijanom i njenim drugaricama iz škole poginuo u helikopterskoj nesreći 26. januara 2020. godine.

Kobe Bryant's childhood friend says Kobe wasn't a good person and he didn't help his own family and friends at all pic.twitter.com/zfTWhqWIr0