Kobiju su govorili da treba da ima sina, odgovorila bi im Điana

Porodica Kobija Brajanta doživjela je težak udarac, on i druga kćerka Đijana poginuli su u helikopterskoj nesreći u Kaliforniji, što je poseban udarac s obzirom na odnos koji su imali.

Kobi je bio ponosan otac četiri kćerke, sjećanje na njega sada će čuvati Natalija Dijamant, Bjanka Bela i Kapri Kobi, a Đijana je bila viđena kao nasljednica, najviše je voljela košarku.

Kada je gostovao kod Džimija Kimela 2018. godine, Kobi je rekao da bi ona mogla da se oproba u WNBA.

"Fanovi bi dolazili do mene i obraćali mi se u stilu 'hej, pa trebalo bi da imaš sina... trebalo bi da ima nekog ko će nastaviti tradiciju, nastaviti nasljeđe'. Onda bi uletjela Đijana. Rekla mi 'hej, pa ja sam tu! Ne treba nam nikakav dječak za to. Ja imam to u sebi'", govorio je Kobi.

Zajedno su dolazili i na utakmice, a kamere bi ih često uhvatile kako uživaju u razgovoru jedno s drugim uz puno smijeha i sreće.