Kokoškov bolji od Popa, Lebron prestigao Čemberlena

Finiks Sansi su savladali na domaćem parketu ekipu San Antonio Sparsa rezultatom 116:96. U noći između srijede i četvrtka su pobjede ostvarili i Minesota, Dalas, Oklahoma Siti i Memfis.

Finiks je baš kao i prije nekoliko dana protiv Bostona mnogo bolje otvorio utakmicu i vodio je 34:19 poslije prvih 12 minuta. San Antonio je do poluvremena uspio da se vrati rezultatski u meč ali ne i da povede. U trećoj deonici je Finiks vodio sve vreme da bi pred kraj tog perioda pobegao na plus 17. U posljednjih 12 minuta Sparsi nisu mogli da se rezultatski priključe pa su Sansi slavili tek treću pobjedu ove sezone.

Ti Džej Voren je bio najefikasniji sa 27 poena kod Finiksa, dok je kod Sparsa Demar Derozan imao 24.

Juta je imala pravu katastrofu u Dalasu. Mevsi su vodili tokom cijelog meča velikom razlikom da bi posljednju četvrtinu dobili 34:9. Na kraju je Dalas dobio 118:68. Luka Dončić je imao 13 poena u ovom duelu, a Harison Barns je bio najefikasniji sa 19. Riki Rubio je imao 11 poena kod Jute.

Minesota je protiv Nju Orleansa slavila 107:100. Timbervulfsi su imali 13 poena viška na poluvremenu da bi se Pelikani vratili i unijeli neizvesnost u poslednjem periodu. Ključne poene je u egal završnici postigao Endru Vigins, a zatim i Džejms Tig.

Karl Entoni Tauns je imao 25 poena, Vigins 23, a kod Nju Orleansa su bili najbolji Etvon Mur i Entoni Dejvis sa 31 i 29 poena. Nikola Mirotić je imao 16 poena uz 10 skokova.

U duelu Memfisa i Milvokija su slavili Grizlisi 116:113. Memfis je dobro poečao i vodio je deset razlike poslije prve četvrtine da bi se Milvoki vratio do poluvremena. U trećem periodu je Memfis opet uspio da uspostavi kontrolu nad rezultatom i da dođe i do plus 10. Početkom posljednjeg perioda Milvoki dolazi do preokreta, ali pri vođstvu 99:94 Memfis pravi seriju 12:0. Janis Adetokunbo je vratio Bakse na minus dva u posljednjem minutu ali je Memfis imao odgovor preko Majka Konlija.

On je imao 26 poena, dok je Mark Gasol bio efikasniji sa 29. Što se tiče Milvokija Adetokunbo je imao 31 poen, a Kris Midlton 25.

Portland je u Stejpl centru imao mnogo bolji start pa je vodio posle prve četvrtine u kojoj je imao i dvocifrenu prednost. Ipak Lejkersi preokreću i to na krilima Lebrona Džejmsa da bi u istom stilu nastavili i u trećoj četvrtini. Iako su gosti tokom nje vratili neizvjesnost u meč, Lejkersi su na kraju te dionice imali osam poena viška. U posljednjoj četvrtini je tim iz Los Anđelesa sve vrijeme imao kontrolu pa je na kraju tim Leborna Džejmsa slavio 126:117.

Lebron je meč završio sa 44 poena i tako se našao na petom mjestu vječne liste strijelaca.

Njemu je falila samo jedna asistencija do tripl dabla a imao je i 10 skokova. Demijen Lilard je imao 31 poen kod Trejl Blejzersa.

