Komemoracija Sabitu Hadžiću u Sarajevu: Ljudska i sportska veličina

Bio je skroman, zamozatajan, za njega nije bilo nebitnih utakmica, poručili su prisutni na komemoraciji Sabitu Hadžiću, nekadašnjem proslavljenom košarkašu i treneru i selektoru Bosne i Hercegovine.

Bio je, kako su kazali, jedan od ljudi koji su obilježili jedno vrijeme.

"Sabit je bio pa možda najduže neki član 'Bosne' jer je poslije bio i trener, kao i selektor reprezentacije BiH. Mislim da je jedan dramatičan dan, nije ovo vrijeme da se odlazi. Nikad mu život nije bio lagan, imao je najteži put od djetinjstva na ovamo", rekao je Bodgan Tanjević, proslavljeni trener koji je sa košarkaškima sarajevske Bosne, ekipe čiji je tadašnji član bio i Hadžić, osvojio titulu prvaka Evrope 1979. godine.

Istakao je da ga "je život iznevjerio i nije mu vratio ono što je on dao životu".

Bh. košarkaška zvijezda Emir Mutapčić podsjetio je da je "cijelu igračku karijeru proveo sa Sabetom".

"Naše prijateljstvo je već 30, 40 godina. Mislim da je Sabit Hadžić osoba koja se rađa jednom u 100 godina. On je to pokazao svim svojim bićem, prema svojoj Hrasnici, Sarajevu, kao sportista svojim rezultatima, ljudskim odnosom. On je jedan od rijetkih sportista sa olimpijskom medaljom koji je ostao u Sarajevu, koji je mogao da izađe, a nije išao nigdje iz Sarajeva za vrijeme rata", pojasnio je Mutapčić.

Poručio je da je njegov prerani odlazak gubitak ali i obaveza da se njegovi rezultati ne zaborave.

I Rođeni Krvavac s prigodnim riječima oprostio od Sabita Hadžića. Podsjetio je da ih je prije 17 godina napustio Mirza.

"Nažalost, i ti si nas napustio iznenada. Sve nas je manje, jedino se mogu nadati da si na nekom boljem mjestu", kazao je Krvavac navodeći da jedino malo njih, njegovih saigrača, zna kakav je ljudina bio.

Podsjetio je na mnoge njegove uspjehe kazavši da je "1979. godine pokorio Evropu".

Harun Mahmutović, predsjednik KK Bosna Royal, rekao je ”Sabit Hadžić volio je ovaj grad, Skenderiju”.

"Ljetos je trenirao djecu kao da trenira buduće šampione. Bio je tih, samozatajan, blag, skroman, ali i veliki emotivac. Rijetko ko je bio kao Sabe da se toliko sekirao za svaku utakmicu, za njega nije bilo nebitnih utakmica. Voljeli smo ga, jer je poštovao protivnika", istakao je u obraćanju prisutnima Mahmutović.

Dugogodišnji član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine i član odbora Međunarodne košarkaške federacije (FIBA) Mirsad Đonlagić poručio je da je ovo jedan od trenutaka u životu kada je jako teško naći riječi o nekomu koga cijeniš i koga svi cijene.

"Ljudska i sportska veličina, principijelan i dosljedan, odan i predan, a nadasve osoba koja je u drugom vidjela samo dobro, koji je gradio mostove prijateljstva i širio pozitivnu energiju do granica koje je teško i zamisliti", naglasio je Đonlagić.

Svjestan je, kako je kazao, da su mnogi detalji iz Hadžićevog sportskog života poznati. Prema Mahmutovićevim riječima, postigao je sve što jedan vrhunskih sportista može da postigne.

Hadžić je preminuo prošle subotu u Antaliji (Turska) u 61. godini života. Imao je moždani udar u februaru i od tada ljekari u Antaliji držali su ga u induciranoj komi.

S Košarkaškim klubom Bosna iz Sarajeva Hadžić je bio prvak Evrope 1979. godine, dok je titule šampiona SFR Jugoslavije osvajao 1978.,1979. i 1983. Kao reprezentativac bivše SFR Jugoslavije osvojio je bronzanu medalju na Olimpijskim igrama 1984. godine u Los Angelesu (SAD).

I kao trener bio je državni prvak sa Bosnom, kada je 1999. godine podigao pehar namijenjen šampionu BiH. Kao selektor BiH Hadžić je četiri puta izborio nastupe na evropskim prvenstvima, 1997. godine, 1999., 2001. i 2011.