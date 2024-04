Konačno povratak prošlogodišnjeg MVP-ja

Košarkaš Filadelfije Džoel Embid uskoro bi trebalo da se vrati na parket.

Kako prenosi ESPN, pozivajući se na svoje izvore, centar Siksersa bliži se povratku na teren i očekuje se da će igrati ove sedmice.

Aktuelni MVP NBA lige van terena je od 30. januara zbog povrede meniskusa, a potvrda njegov status za meč protiv Oklahome, koji je na programu u noći između utorka i srijede od 1.30 po našem vremenu, očekuje kasnije u toku dana.

Embid je ove sezone u prosjeku bilježio 35,3 poena i 11,5 skokova.

ESPN Sources: Philadelphia 76ers star Joel Embiid is nearing a return and expected to play this week. The reigning MVP has been out since January 30 with a left meniscus injury. His status for Tuesday vs. OKC is expected later today. pic.twitter.com/Rn4mb6Qizv