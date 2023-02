Košarkaš Bulsa propušta ostatak sezone

Američki košarkaš i igrač Čikago Bulsa, Lonzo Bol, propustiće ostatak sezone zbog bolova u lijevom koljenu.

Klub je saopštio da će fokus biti na potpunom oporavku kako bi bio spreman za sljedeću sezonu.

Bol nije igrao od 14. januara 2022. godine, bio je podvrgnut operaciji pokidanog meniskusa, ali se bol vratio kada je krenuo sa aktivnim treninzima.

Injury Update: Lonzo Ball will not return this season. "The focus for Ball will continue to be on the resolution of his discomfort and a full return for the 2023-24 season." Full Statement from Arturas Karnisovas: