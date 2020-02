Košarkaš imao stravičan udes pa objavio fotografiju smrskanog auta

Američki košarkaš Majkl Majk Hal koji igra u Italiji, u ekipi Ferare, doživio je tešku saobraćajnu nezgodu.

Iz stravičnog udesa je, nekim čudom, izašao nepovrijeđen, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Naime, Halov automobil je prvo jedan vozač udario, a kad je on izašao da provjeri štetu, naišao je kamion i potpuno smrskao njegov automobil.

Fotografiju potpuno uništenog automobila objavio je na Twitteru, te napisao:

"Ne bih trebao biti živ. Neko me je udario sinoć i u trenutku kad sam izašao da provjerim štetu, kamion je udario moj automobil. Jedna sekunda ili jedan drugačiji inč, i ne bih bio tu. Čuvajte život, može završiti u trenu".

Dodao je i da je dosad preživio dvije pucnjave, bio u avionu koji je prisilno sletio - i sada ovo.

"Kad dođe vrijeme da umrem, to će biti nešto ekstremno glupo - kao što je gušenje pomfritom", našalio se super sretni košarkaš koji već punih 12 godina igra u Evropi, u Italiji i Španjolskoj.

I shouldn’t be alive. Someone hit me last night, and the moment I got out to check a truck hit my car. One second or one inch different and I wouldn’t be here. Cherish life, it can be over in an instant pic.twitter.com/hIN2cKF24X