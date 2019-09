Košarkaša BiH zaustavljali na ulicama Majamija, mislili da je Ibrahimović

Košarkaš BiH Nihad Đedović, koji trenutno igra u Bajernu iz Minhena, pristao je da uđe u “patike” švedskog fudbalera Zlatana Ibrahimovića, odnosno da glumi poznatog fudbalera na ulicama Majamija.

Sličnost košarkaša BiH i slavnog švedskog fudbalera porijeklom sa Balkana je zaista nevjerovatna, pogotovo odkad Đedović nosi dužu kosu.

Đedović je sjeo u automobil, a vozač je odmah pomislio da je u pitanju popularni Ibra. Pozvao je svog sina, koji je veliki fan Šveđanina, i dao telefon Đedoviću koji je potom razgovarao sa njim.

Nakon toga, Nihada su zaustavljali na ulici i fotografisali se sa njim, misleći da je u pitanju igrač LA Galaksija.

Na kraju je svoje umijeće pokazao na košarkaškom terenu i priznao da je profesionalni košarkaš i da igra u Bajernu.

"My son is his biggest fan! May I call him?" @fcb_basketball’s Nihad Đedović took over the streets of Miami as @Ibra_official and the results were as hilarious as you'd expect. #BayWaFCBBTour#NotZlatan pic.twitter.com/BDLLNy98po