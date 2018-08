Košarkaše BiH nema ko da vodi, Repeša želi pomoći

Spreman sam pomoći ljudima u Košarkaškom savezu BiH, ali ne znam hoću li moći prihvatiti vođenje tima u septembarskim utakmicama, rekao je Jasmin Repeša, kojeg su čelnici bh. košarke u petak pokušali ubijediti da dođe u Sarajevo i ugasi novi "požar" u ovom bh. sportu.

"Plamen" je upaljen u četvrtak kasno poslijepodne kada je Mensur Bajramović, dosadašnji pomoćni trener, Siniši Kovačeviću, direktoru reprezentacije, saopštio da ipak neće zamijeniti zbog bolesti odsutnog selektora Duška Vujoševića.

"Shvatam situaciju u kojoj su se našli ljudi iz Košarkaškog saveza BiH. Razgovarali smo u četvrtak i u petak. Međutim, vjerovatno i zbog same situacije, kratkog vremenskog roka sve je to nekako zbrda-zdola. Zbog prijateljstva sa ljudima iz KS BiH i oko Saveza spreman sam da pomognem da se prevaziđe ova situacija. Odranije imam neke isplanirane obaveze u devetom mjesecu. Ne znam kako bih to sve iskombinovao. Neko rješenje se treba pronaći hitno jer je okupljanje u ponedjeljak i selektor treba dočekati igrače", rekao je u petak poslijepodne Repeša.

Dosadašnji pomoćni trener u stručnom štabu košarkaškog tima BiH Mensur Bajramović, koji je za utakmice kvalifikacija protiv Finske i Češke trebalo privremeno da preuzme kormilo umjesto selektora Vujoševića, odstupio je sa dužnosti zbog preuzimanja kluba u Hong Kongu. U Košarkaškom savezu BiH našli su se zato u nezavidnoj situaciji s obzirom na to da je okupljanje reprezentacije planirano već za ponedjeljak u Sarajevu.

"Bio sam primoran donijeti ovu po mene veoma tešku odluku. Klub u Hong Kongu za koji sam potpisao je insistirao na hitnom dolasku. Na moju zamolbu da se pomjeri dolazak za petnasetak dana, nisam naišao na razumijevanje. Moram se priključiti već u ponedjeljak radu s timom. Dugo sam bio u reprezentaciji, na različitim pozicijama, i osjećam veliku moralnu odgovornost prema bilo kojem poslu u reprezentaciji. Zbog toga je ova odluka bila teža. Međutim, osim moralne obaveze prema reprezentaciji postoji i obaveza, prije svega, prema vlastitoj porodici, a zbog koje čovjek i donosi ovako teške odluke", kazao je Bajramović.

Među kandidatima koji bi u ponedjeljak mogli dočekati ekipu spominju se još i Boris Pandža, nekadašnji selektor zlatne kadetske reprezentacije BiH, te Muris Memić, dosadašnji drugi pomoćnik Vujoševića, koji je bio zadužen za skauting i analizu protivnika.

Košarkaši BiH 13. septembra igraće protiv Finske u gostima i tri dana kasnije u Sarajevu će dočekati Češku.