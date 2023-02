Košarkaši BiH pobjednom nad Crnom Gorom ostali u igri za SP

TUZLA - Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je večeras u Tuzli selekciju Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo rezultatom 74:66 i na taj način do posljednjeg kola ostala u igri za plasman na planetarno takmičenje.

U posljednjem kolu reprezentaciji BiH je potrebna pobjeda nad Mađarskom u gostima, ali i poraz Crne Gore od Češke u Podgorici.

Prvo poluvrijeme gosti su riješili u svoju korist, ali je bh. selekcija u nastavku napravila preokret i došla do trijumfa.

Mada im je za potpuno slavlje trebala pobjeda od 20 poena razlike, izabranici selektora Adisa Bećiragića obradovili su navijače i zadržali teoretske šanse da izbore prvi plasman na SP.

Večerašnju utakmici u prepunom tuzlanskom Mejdanju Crnogorci otvaraju serijom 4:0, a za bh. reprezentaciju prve poene postiže Roberson i to trojku za 3:4. Prvih osam poena postigao je Roberson, a sa Lazićevom trojkom prvi put vodimo 11:9. Za Crnogorce trojke postiže Perry, a prvi period zaključuje Haris Delalić svojom "tricom" za 18:19.

Zakucavanjem Gegića BiH je povela sa 22:21, nakon čega selektor gostiju Radović poziva time-out.

Trećom trojkom Perrya Crnogorci vraćaju prednost 22:24. Kapiten Halilović poravnava na 24:24. BiH je imala priliku da povede, ali Lazić ne pogađa, upravo promašeni ziceri koštali su BiH da u prvom poluvremenu ne stekne prednost.

Na drugoj stranic Nikolić je sve to znao kazniti i Crna Gora vodi 24:26. "Tricama" Slavkovića i Popovića gosti idu na plus 6 (26:32), te primoravaju selektora Bećiragića na time-out. Mini serijom 3:0, Zmajevi dolaze na 29:32, ali do kraja poluvremena BiH nije uspjela iskreirati preokret.

Na odmor se otišlo s rezultatom 34:37.

Drugo poluvrijeme otvoreno je promašajima Halilovića i Popovića, a prve poene postiže Vrabac pogađa za 36:37. Roberson trojkom dovodi bh. reprezentaciju u vodstvo 39:37.

Uslijedilo je razdoblje promašaja sa obje strane, a onda je Perry izjednačio na 39:39. Roberson četvrtom trojkom donosi prednost BiH 42:39, a potom Halilović za najveću prednost 44:39.

Ponovo kapiten Halilović novim poenima povećava razliku na 46:39. Hadžibegović sa slobodnih bacanja smanjuje na 46:41. Zmajevi ne koriste napad, a Perry sa slobodnih bacanja smanjuje na 46:43. Gegić trojkom vodi reprezentaciju BiH na +6 (49:43). Hadžibegović odmah pogađa "tricu", a potom Drobnjak smanjuje na -1, 48:49.

Serijom poena Gegića i Delalića BiH ponovo preuzima prednost i u posljednjim trenucima trećeg perioda dolazi do vodstva od 54:48.

Posljednjih deset minuta Crnogorci su otvorili serijom 8:0 čime dolaze do potpunog preokreta 54:56. BiH je bila četiri minute bez poena, nakon čega Gegić uspijeva pogoditi trojku i vratiti vodstvo bh. tima. Slavković je nakratko trojkom vratio Crnogorce u egal, ali je Vrabac iz ofanzivnog skoka ponovo donio prednost za BiH, koja je poenima Halilovića i Robersona porasla na pet poena.

Nemanja Radović ponovo je trojkom donio nadu Crnogorcvima da večeras mogu do pobijede i plasmanan na SP, ali je kapiten BiH Halilović postigao ključne poene za pobjedu.

Najefikasniji u reprezentaciji BiH bili su Roberson sa 19, Halilović sa 16 i Gegić sa 14 poena, a kod Crne Gore Perry sa 19 i Radović sa 16 poena.

U grupi sa BiH Litvanija je savladala Mađarsku 89:64, a Francuska je bila bolja od Češke na gostovanju 72:59.

Kolo prije kraja Francuska i Litvanija su na diobi prvog mjesta sa po 20 bodova, dok po 17 imaju Crna Gora i BiH. Mađarska je peta sa 15, a Češka posljednja sa 14 bodova.