Košarkaši BiH srušili Ruse u Skenderiji

Košarkaška reprezentacija BiH u prvom kolu grupe “E“ kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2019. godine u Kini pobijedila je u Sarajevu favorizovanu Rusiju rezultatom 81:76 (20:21, 18:17, 22:18, 21:20) . Bh. tim je večerašnjim trijumfom sjajno otvorila kvalifikacije, ali i priredila jedno od najvećih iznenađenja prvog kola.

Rusi su bolje otvorili utakmicu i poveli 4:0, ali se bh. tim konsolidovao i u petoj minuti sa pet vezanih poena Adina Vrapca stigao do vodstva 9:6. BiH je bila u prednosti sve do posljednje sekunde prvog perioda, kada je Mikhail Kulagin pogodio tricu za 21:20 u korist Rusije. U drugoj četvrtini vodila se ravnopravna borba, prvo je BiH otišla na plus četiri (25:21), da bi gosti brzo preokrenuli i poveli sa šest razlike (33:27). No, nakon sjajnih prvih 20 minuta na odmor se odlazi sa neriješenih 38:38.

Rusija i drugo poluvrijeme otvara serijom 4:0 za 42:38, ali se onda bude i bh. reprezentativci i publika u dvorani “Mirza Delibašić“, pa je nakon svega minut na semaforu ponovo neriješenih 42:42. Oko 5.000 prisutnih na tribinama i u nastavku je moglo uživati u vrhunskoj košarci. Dugo se igralo koš za koš, uglavnom su Rusi bili u prednosti od dva poena, ali ih je bh. tim konstanto stizao. Potom kod rezultat 53:49 za goste, Gordić postiže dvije vezane trice i dva poena iz kontre, pa BiH dvije i po minute prije kraja trećeg perioda vodi sa 57:53. Bh. tim uspijeva zadržati prednost i u posljednju četvrtinu ulazi sa plus četiri (60:56).

Jako važan trenutak utakmice dogodio se u 32. minuti, kada je do tada najefikasniji bh. igrač Gordić, nakon nesportske u trećoj četvrtini dobio tehničku grešku zbog koje je isključen. Ipak, to kao da je dalo krila izabranicima Duško Vujoševića koji su zaigrali još angažovanije, pa četiri minuta prije kraja imaju najveću prednost od devet poena (71:62). Rusi se dvije minute kasnije uspijevaju približiti na minus četiri (68:72). U uzbudljivoj završnici košarkaši BiH uspijevaju zadržati prednost i tako šokirati Ruse, koji sigurno prije polaska za Sarajevu nisu planirali da će biti poraženi.

BiH su do trijumfa predvodili Džanan Musa koji je ubacio 18 poena, te sjajni Nemanja Gordić sa 16 i Andrija Stipanović sa 13. Na drugoj strani Vitali Fridzon je bio nezaustavljiv postigavši 25 poena.

U drugom kolu grupe “E“ 27. novembra BiH će u Ruenu gostovati Francuskoj, dok će Rusija ugostiti Belgiju. U drugi krug kvalifikacija plasiraće se po tri prvoplasirane reprezentacije iz svake od osam grupa.