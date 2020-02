Košarkaši BiH u Tuzli žele ovjeriti pobjedu nad Letonijom

Naša prednost je pun "Mejdan", poručio je Vedran Bosnić, selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja se večeras u drugom kolu kvalifikacija za Eurobasket 2021. godine sastaje u Tuzli s Grčkom.

Bh. tim susret s nekadašnjim prvakom Evrope dočekuje ohrabrena teškim, ali i te kako vrijednim trijumfom u petak na gostovanju u Latviji. Domaćini su imali napad za pobjedu, ali je Meiers promašio šut u posljednjim sekundama te su igrači BiH u Rigi slavili 62:61. U drugom meču ove grupe selekcija Grčke je pobijedila Bugarsku 73:63.

"Vraćamo se s pobjedom nad Latvijom. Putovanje, uslovi, sve je od prvog dana učinjeno na visokom nivou. Očekuje nas drugi meč u Tuzli, očekujemo punu dvoranu. 'Mejdan' je hram košarke, nema sumnje da će biti ispunjen do posljednjeg mjesta. Tuzla zna i voli košarku i iskreno se nadam da će sve proteći u najboljem redu i da ćemo slaviti pobjedu", rekao je juče Samir Avdić, direktor košarkaške reprezentacije BiH.

Selektor Bosnić je izrazio zadovoljstvo što će reprezentacija igrati u Tuzli, za koju njega lično, iz vremena kada je igrao za Sloboda Ditu, vežu najljepše uspomene.

"Mnogo mi je drago da je utakmica s Grčkom u Tuzli. Lijepe utakmice me vežu za taj grad. Nadam se da će nam publika pomoći da pobijedimo Grčku. Mnogo bitno je što nas krasi dobra atmosfera, jer je Grčka jako dobra reprezentacija. Respektujemo ih, ali respektujemo i sebe i idemo na pobjedu", kazao je Bosnić.

Problem uoči ogleda s Helenima mogao bi predstavljati zdravstveni bilten.

"Minja Milošević je igrao u Rigi pod povredom. Ima bolove, nadamo se da će biti bolje, pa ćemo vidjeti uoči samog meča hoće li moći igrati. Atmosfera je da svi hoće da daju maksimum. Grci imaju tu sredinu koja igra zajedno. Krasi ih timska, statična košarka pet na pet", kazao je Bosnić i dodao:

"Imaćemo drugačiju utakmicu nego u Latviji. Mi njih moramo napasti, biti agresivni i više trčati od njih. Biće to jedna fizička utakmica sa dosta fokusa. Moramo praviti što manje grešaka. Naše prednosti su pun 'Mejdan' i naše zajedništvo. Siguran sam da će Tuzlaci prepoznati našu energiju koju donosimo iz Latvije."

Utakmica BiH - Grčka igra se večeras s početkom u 20 časova uz direktan prenos na Nova sport. Takođe večeras ovjeru uspješnog starta pokušaće napraviti i košarkaši Hrvatske. Izabranici selektora Veljka Mršića u petak su u KC "Dražen Petrović" rezultatom 72:56 pobijedili Švedsku, dok će večeras gostovati kod Nizozemaca, koji su priredili iznenađenje na startu kvalifikacija savladavši u gostima favorizovanu Tursku.

"Nizozemska je u Ankari iznenadila Tursku i to nešto govori. To je dokaz kako su sve kvalitetne reprezentacije i nije lako nikog pobijediti. Nizozemsku znamo i znamo da su kvalitetni, ne sami europski vrh, ali u ovakvim uvjetima, gdje imaš mali broj treninga, skroz su neprirodni uvjeti u odnosu na klubove, razlika u kvaliteti se smanji. Recept mora ostati isti kao protiv Švedske, a to je odlična odbrana i timska igra", poručio je kapetan košarkaške reprezentacije Hrvstake Roko Leni Ukić.

Plasman na Eurobasket izboriće po tri prvoplasirane reprezentacije iz svake grupe. Prvi mečevi privukli su veliku pažnju navijača pa je zabilježen prosjek od 5.500 gledalaca po utakmici. Najviše ih je bilo u Glivicama, čak 11.000, gdje je Poljska dočekala Izrael, ali na veliku žalost domaćih fanova nije uspjela da slavi.

GRUPA A

Rezultati 1. kola: Poljska - Izrael 71:75, Rumunija - Španija 71:84. Juče: Španija - Poljska. Parovi (ponedjeljak): Izrael - Rumunija (18 časova).

1. Španija 1 1 0 84:71 2

2. Izrael 1 1 0 75:71 2

3. Poljska 1 0 1 71:75 1

4. Rumunija 1 0 1 71:84 1

GRUPA B

Rezultati 1. kola: Italija - Rusija 83:64, S. Makedonija - Estonija 72:81. Juče: Estonija - Italija, Rusija - S. Makedonija.

1. Italija 1 1 0 83:64 2

2. Estonija 1 1 0 81:72 2

3. S. Makedonija 1 0 1 72:81 1

4. Rusija 1 0 1 64:83 1

GRUPA C

Rezultati 1. kola: Belgija - Litvanija 86:65, Češka - Danska 75:71. Parovi (ponedjeljak): Danska - Belgija (18), Litvanija - Češka (18.30)

1. Belgija 1 1 0 86:65 2

2. Češka 1 1 0 75:71 2

3. Danska 1 0 1 71:75 1

4. Litvanija 1 0 1 65:86 1

GRUPA D

Rezultati 1. kola: Hrvatska - Švedska 72:56, Turska - Nizozemska 65:72. Parovi (ponedjeljak): Nizozemska - Hrvatska (19.30), Švedska - Turska (20)

1. Hrvatska 1 1 0 72:56 2

2. Nizozemska 1 1 0 72:65 2

3. Turska 1 0 1 65:72 1

4. Švedska 1 0 1 56:72 1

GRUPA E

Rezultati 1. kola: Finska - Srbija 58:80, Gruzija - Švajcarska 96:88. Juče: Srbija - Gruzija, Švajcarska - Finska

1. Srbija 1 1 0 80:58 2

2. Gruzija 1 1 0 96:88 2

3. Švajcarska 1 0 1 88:96 1

4. Finska 1 0 1 58:80 1

GRUPA F

Rezultati 1. kola: Austrija - Ukrajina 73:88, Mađarska - Slovenija 77:75. Juče: Slovenija - Austrija, Ukrajina - Mađarska

1. Ukrajina 1 1 0 88:73 2

2. Mađarska 1 1 0 77:75 2

3. Slovenija 1 0 1 75:77 1

4. Austrija 1 0 1 73:88 1

GRUPA G

Rezultati 1. kola: Njemačka - Francuska 83:69, Crna Gora - Velika Britanija 81:74. Parovi (ponedjeljak): Francuska - Crna Gora (18.45), Velika Britanija - Njemačka (21)

1. Njemačka 1 1 0 83:69 2

2. Crna Gora 1 1 0 81:74 2

3. Velika Britanija 1 0 1 74:81 1

4. Francuska 1 0 1 69:83 1

GRUPA H

Rezultati 1. kola: Grčka - Bugarska 73:63, Riga: Letonija - BiH 61:62. Parovi (ponedjeljak): Bugarska - Letonija (18), BiH - Grčka (20).

1. Grčka 1 1 0 73:63 2

2. BiH 1 1 0 62:61 2

3. Letonija 1 0 1 61:62 1

4. Bugarska 1 0 1 63:73 1