Košarkaši BiH u petom šeširu, mogu u grupu sa Srbijom

Žrijebanje kvalifikacija za Eurobasket 2025. biće upriličeno sutra u Minhenu (11.30 sati), a Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) je danas objavila jakosne grupe.

Nacionalni timovi će biti raspoređeni u osam grupa po četiri, a na Eurobasket će se plasirati 24 selekcije, odnosno po tri najbolje iz svake grupe, osim onih u koje će biti raspoređene zemlje domaćina EP – Kipar, Finska, Poljska i Letonija. Iz tih grupa, uz pomenute reprezentacije, na završni turnir ići će preostale dvije najbolje plasirane ekipe.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u petom “šeširu” i za protivnike u svojoj kvalifikacionoj grupi može dobiti ekipe iz prve (Španija, Francuska, Srbija, Slovenija), četvrte (Finska, Hrvatska, Ukrajina, Letonija) i osme jakosne grupe (Portugal, Danska, Slovačka i Kipar). Utakmice će se igrati u tri kvalifikacijska ‘prozora’. U svakom će biti odigrana po dva kola. Prvi termin je od 19. do 27. februara naredne godine, drugi od 18. do 26. novembra 2024. godine, a treći od 17. do 25. februara 2025. godine.