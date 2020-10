Košarkaši Borca gostovanjem Partizanu debituju u ABA ligi

Košarkaši Partizana večeras počinju takmičenje u ABA ligi a prvi rival u regionalnom takmičenju ove sezone biće im Borac iz Čačka. Meč će biti igran u Hali sportova "Ranko Žeravica" u Beogradu od 21 čas.

Meč će zbog pandemije virusa korona biti igran bez prisustva publike.

"Ekipa Borca je i pre tri nedelje pokazala na našoj pripremnoj utakmici da će biti težak protivnik za sve u ABA ligi. Očekujem dobru utakmicu, očekujem da iz meča u meč podižemo nivo svoje igre i beležimo pobede. Iako igramo kao domaćini, faliće nam publika da bi to na pravi način osetili prednost domaćeg terena. Opet, to je stara tema i stvar na koju ne možemo da utičemo, već samo da se trudimo da budemo najbolji u datim okolnostima", rekao je Vlado Šćepanović, trener Partizana za sajt ABA lige.

Nikola Janković, igrač Partizana, istakao je da je Borac čvrsta i kvalitetna ekipa, te pohvalio posebno odbranu. Ipak, vjeruje u kvalitet i uspjeh svog tima, a i kladiona je na strani domaćina. Kladionica Mozzart na pobjedu Partizana daje kvotu 1,07, a na pobjedu Borca 8,50.

Marko Marinović, trener Borca, zna šta njegov tim čeka u Beogradu, ali i uopšte u regionalnoj ligi.

"Imamo mnogo težak raspored u prvih šest kola. Za debitantsku ekipu poput naše to je veoma nezgodno. Ali mi ćemo se potruditi da iz tih mečeva izađemo što je moguće pozitivnije. Svesni smo koliko će nam biti teško, ali mi smo dobro radili i trenirali, a nadam se da će to biti dovoljno. U svakom slučaju, siguran sam da ćemo se prikazati publici u najboljem mogućem svetlu i da se nikad nećemo predati. Partizan je apsolutni favorit. Mi smo debitanti u ABA ligi i to moramo sve vreme imati na umu", rekao je Marinović.

