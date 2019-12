Košarkaši Borca sa 11 pobjeda završili polusezonu

Košarkaši banjalučkog Borca završili su prvi dio polusezone u Prvoj ligi RS sa 11 pobjeda iz isto toliko utakmica, ali igrači ističu da najvažniji dio sezone tek predstoji.

Borac je subotu u meču 11. kola u Novom Gradu pobijedio Slobodu 73 rezultatom 85:49 uz 17 poena Peđe Lončara i 13 poena Nebojše Pavlovića, jednog od najboljih igrača u ligi ove sezone.

"Kada smo sastavili tim, povjerovao sam da možemo sve utakmice dobiti, ali uvijek smo išli korak po korak, iz utakmice u utakmicu. Imamo jak tim, međutim moramo da ostanemo koncentrisani, jer najvažnije tek dolazi. Napravili smo veliku stvar, ali ako ne nastavimo sa dobrim igrama i ako ne budemo najbolji kada bude najpotrebnije, odnosno u plej-ofu, ovih 11 pobjeda neće biti toliko bitno", rekao je Lončar.

Slično razmišlja i Pavlović:

"Slobodu smo dobili ozbiljnim pristupom i dobrom pripremom utakmice i tako treba da pristupamo svakom meču. Drugi dio sezone je najvažniji i moramo se potruditi da odgovorimo izazovima."

Nemanja Okiljević je sa 28 poena predvodio Sokolac do pobjede nad Slavijom 1996 rezultatom 87:77, a u subotu su slavili i Varda HE i Budućnost BN i to na gostovanjima. Varda je savladala Sutjesku 62:51, a Budućnost BN ekipu Radnik BNB Elvako Metpro 68:65. Sinoć su bile na programu utakmice Drina Princip - Student Igokea i HEO Aleksić Komerc - Prijedor Spartak.

Prva liga RS

1. Borac 11 11 0 914:719 22

2. Radnik 11 7 4 784:728 18

3. Budućnost BN 11 7 4 811:776 18

4. Sokolac 11 6 5 853:848 17

5. HEO 10 6 4 762:685 16

6. Prijedor Spartak 10 6 4 728:702 16

7. Drina Princip 10 6 4 722:709 16

8. Slavija 1996 10 5 5 651:627 15

9. Sloboda 73 11 3 8 717:823 14

10. Varda HE 11 2 9 691:816 13

11. Student Igokea 9 3 6 607:652

12. Sutjeska 11 1 10 676:831 12