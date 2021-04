Košarkaši Igokee poraženi od Budućnosti

Podgorička Budućnost ubjedljivo je pobijedila Igokeu na svom terenu, u zaostalom meču iz šestog kola regionalne košarkaške lige rezultatom 92:64.

Budućnost je tako došla do 21. pobjede u sezoni i ostaje u trci za prvo mjesto sa Crvenom zvezdom, od koje trenutno ima trijumf više, ali i meč više, dok oba kluba imaju po tri poraza.

Igokea je doživjela šesti poraz, pa će najlakše prebroditi sve brige oko plasmana u plej-of tako što će savladati Mornar u direktnom duelu u Laktašima, u okviru posljednjeg kola.

Nakon veoma neizvjesnih prvih 10 minuta, koji su pripali gostima sa poenom razlike - 15:14, malo ko je mogao da očekuje "uragan" domaćina u drugoj četvrtini, koju su dobili sa nestvarnih 32:11.

U trećoj dionici, Budućnost je održavala prednost, čak je malo i dizala do plus 26. Već je bilo jasno ko će slaviti u ovoj utakmici, ali Budućnost nije stajala, pa je tako u posljednjoj četvrtini domaćin samo uvećao prednost i pobjedu do konačnih 92:64.

Najefikasniji u ovom trijumfu podgoričkih "plavih" bio je Fedor Žugić sa 17 poena, Petar Popović je dodao 13, Vili Rid 12, a DŽastin Kobs 11 poena.

Kod Igokee, jedini koji je pružao kakav-takav otpor bio je Nikola Jovanović sa 29 poena i osam skokova.

Igosima sada predstoji da se dobro pripreme za odlučujući meč protiv Mornara na svom terenu, jedino ako Budućnost u zaostalom susretu savlada Barane, onda će sve biti jasno i Igokea će u plej-of i prije tog posljednjeg kola.