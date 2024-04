Košarkaši Makabija pobijedili Panatinaikos

Košarkaši Makabija savladali su večeras Panatinaikos u Beogradu rezultatom 85:83 čime su poveli 2:1 u četvrtfinalnoj seriji plej-ofa i stigli na pobjedu od plasmana na Fajnal for Evrolige.

Makabi je prek oko hiljadu svojih navijača u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić" odlično otvorio meč i vodio poslije prve dionice rezultatom 23:11 iako je i ovaj meč, kao i drugi u seriji, igrao bez povrijeđenog Vejda Boldvina.

Nije uspio Panatinaikos da se primakne u drugoj dionici, pa je na poluvremenu bilo 46:37 za "ponos Izraela", prenosi Tanjug.

Najvećih plus 18 Makabi je imao sredinom treće deonice - 57:39, a u poslednjih 10 minuta ušlo se sa 67:56 za izabranike Odeda Kataša.

Početkom posljednje dionice Panatinaikos je prišao na minus šest (63:69), ali je Makabi odbio taj napad i imao 78:65 u 34. minutu.

Vezanim trojkama Janisa Papapetrua i Kendrika Nana Panatinaikos je dva minuta prije kraja smanjio na 77:81.

Nan je novom trojkom smanjio na 82:83 na 76 sekundi do kraja, a Matijas Lesor je 42 sekunde prije kraja iskoristio samo jedno od dva slobodna bacanja za izjednačenje.

Četrnaest sekundi prije kraja Lesor je blokirao Lorenca Brauna. Dve sekunde prije kraja Braun realizuje oba bacanja, a Nan promašuje trojku za pobjedu gostiju.

Raspoloženi Džoš Nibo je sa 22 poena predvodio Makabi, 16 je dao Braun, a 13 Bonzi Kolson. Kendrik Nan je dao 25 poena za Panatinaikos, Joanis Papaetru 17, Matijas Lesor 14, a Konstantinos Mitoglu 10.

Četvrti meč serije igra se u četvrtak, takođe u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Plasman na Fajnal for koji se održava u Berlinu od 24. do 26. maja obezbijediće klub koji prvi stigne do tri pobjede.

