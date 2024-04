Košarkaši Partizana gostuju Albi u Berlinu

Košarkaši partizana nastavljaju borbu za plasman u doigravanje Evrolige. U pretposljednjem, 33. kolu najkvalitetnijeg evropskog takmičenja, Partizan večeras igra protiv Albe u Berlinu.

Utakmica počinje u 20.30 časova u berlinskoj Uber areni.

"Nema vraćanja na ono što je iza nas, nego samo na ono što je ispred nas. Znamo da mnogi timovi imaju velike šanse za plasman u narednu rundu takmičenja. Naša sreća je da negde zavisimo od nas samih. Prema tome, treba da se pripremimo i da sutrašnju utakmicu odigramo na najbolji mogući način. Kad se priča o Albi nekoliko stvari je bitno, pod broj jedan da zavise mnogo od njihove tranzicione igre, da su u tom delu najopasniji“, rekao je trener Partizana Željko Obradović i dodao:

„Treba da vodimo računa da ih zaustavimo, to znači da kontrolišemo napad i da ne dozvolilo dobre procente šuta pre svega za dva poena u tranciziciji. To je prvi neki faktor o kome moramo da vodimo računa, a drugi je da su oni tim koji voli da menja odbranu, da igraju zonsku odbranu i zonski presing. Takođe, treba obratiti pažnju na to i imati dobar napad, ponovo se vraćamo na isto, ne dozvoliti da iz zonske odbrane postižu lake poene. To su najbitnije stvari, moramo još jednom da znamo koliko nam je važna utakmica, i nadam se da ćemo biti na nivou koji je potreban da bismo dobili utakmicu".

Krilo crno-bijelih Mateuš Ponjitka je pred meč u Berlinu rekao:

"Veoma važna utakmica za nas. Moramo da pobedimo, kako bi imali šanse da se plasiramo u plej-in Evrolige. To je jedna od dve u kojima moramo da trijumfujemo. Alba je kompaktna ekipa, posebno kada igraju u Berlinu. Dosta trče, igraju tranziciono, posebno su opasni napadu, tu moramo da ih zaustavimo. To je ključ pobede. Svesni smo da nam neće biti lako, i biće to tolano drugačija utakmica nego što je bio slučaj u Beogradu", istakao je Ponjitka.

