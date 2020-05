Košarkaši Partizana trenirali u "Hajd parku"

"Parni valjak" počinje sa grupnim treninzima na otovrenom. Košarkaši Partizana NIS, počeli su jutros u beogradskom "Hajd parku" sa grupnim treninzima, nakon skoro dvomesečne pauze zbog pandemije Korona virusa. U skladu sa propisanim merama zaštite, crno-beli su počeli sa treninzima na otvorenom, uz obaveznu distancu i korišćenje zaštitne opreme prilikom dolaska i odlaska sa treninga. Igrači koji se nalaze u inostranstvu, ekipi će se priključiti nakon donošenja konačnih odluka o nastavku sezone. Do tada, u grupi će raditi 11 igrača: Novica Veličković, Rade Zagorac, Nemanja Gordić, Ognjen Jaramaz, Stefan Birčević, Nikola Janković, Rašon Tomas, Uroš Trifunović, Lazar Stefanović, Luka Tarlać i Dušan Tanasković. Crno-beli su trenirali podeljeni u dve grupe, na odvojenim delovima parka. #KKPartizan #ABALiga #7DaysEuroCup #EUROLEAGUEUNITED

