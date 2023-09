Košarkaši Srbije stigli u Beograd, navijači ih dočekali na aerodromu

Košarkaši Srbije doputovali su sinoć na aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu pošto su na Mundobasketu u Manili osvojili srebrnu medalju.

Košarkaše Srbije je na aerodromu dočekalo više stotina navijača, uglavnom mladih. Navijači nose zastave Srbije, a neki su u dresovima nacionalnog tima.

Okupljeni građani na aerodromu "Nikola Tesla" pozdravili su košarkaše reprezentacije Srbije uz aplauze i skandiranje njihovih imena.

Uz karakterističan pozdrav, okupljeni su skandirali košarkašima: "Šampioni, šampioni".

Košarkaš Bogdan Bogdanović rekao je da je presrećan što su ljudi došli u velikom broju i zahvalio im se na tome.

"Nadam se da su uživali u igrama ovog tima", rekao je Bogdanović dok su navijači uzvikivali njegovo ime.

Stefan Јović kaže da su ponosni jer su od samog početka priprema vjerovali u ono što rade.

"I iskreno nismo očekivali ovakvu euforiju, pa hvala svima što su došli u ovolikom broju. Sva podrška je stizala do nas i ostavili smo svaki atom snage sve do finala", kaže on.

Košarkaši Srbije krenuli su jutros iz Manile avionom kompanije Er Srbija "Mihajlo Pupin".

Košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na SP, pošto je u nedjelju u finalu Mundobasketa poražena od selekcije Njemačke rezultatom 83:77.