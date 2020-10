Košarkaši Zvezde idu u Francusku, a da li će igrati ne znaju

Košarkaši Crvene zvezde dan nakon poraza od Žalgirisa uputili su se u Francusku gdje bi sutra (20.45 časova) trebalo da odigraju utakmicu četvrtog kola Evrolige sa Asvelom. Međutim, nije sigurno da će meč biti odigran.

Naime, duel Asvela i Panatinaikosa, koji je bio na programu sinoć nije odigran jer je nekoliko igrača francuskog tima i članova stručnog štaba pozitivno na kovid-19. Ipak, Beograđani moraju da krenu na put.

"Spremamo se, trenirali smo i putujemo. Utakmica koju je utorak trebalo da odigraju nije odigrana, da li ćemo mi da igramo ili nećemo… nije na nama, pripremamo se za četvrtak i to gostovanje. Postoji tenzija te vrste, da li je neko ko je bio u prisustvu igrača koji su imali koronu takođe dobio virus. Da li ćeš da razmišljaš da li ćeš da se zaraziš pa da imaš drugačiji nastup… Ne znam, to je pitanje za druge ljude. Ako se sve bude odvijalo normalno i ako budemo dobili savet da idemo da igramo, normalno da ćemo da se ponašamo profesionalno i da ćemo da odemo tamo da igramo“, rekao je trener Zvezde Saša Obradović.

Košarkaš Dejan Davidovac je rekao da zbog duplog programa ove sedmice tim neće imati vremena da se pripremi za meč, ali da na to ne mogu da obraćaju pažnju i da se moraju skoncentrisati na meč. On očekuje fizički tešku utakmicu i ističe da će on i saigrači morati da budu borbeni i da napetnije rješvaju neke situacije na terenu.