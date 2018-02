Košarkaši u problemu pred nastavak kvalifikacija: Zmajevi ne znaju kako do Perma

Za dvadesetak dana se nastavljaju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2019. godine u Kini, a košarkaška reprezentacija BiH se našla u neočekivanom problemu... Iako 23. februara igra najvažniju utakmicu protiv Belgije u Sarajevu, u centar pažnje je došao susret koji je na rasporedu 25. februara, dakle manje od 48 sati od prethodnog duela u gostima protiv Rusije.

Odluka Ruske košarkaške federacije da se susret 4. kola kvalifikacija između Rusije i BiH igra u Permu od 15 sati stvorila je problem reprezentaciji BiH koja u ovom trenutku nema opciju kako da se prebaci do ruskog grada, u koji bi, prema FIBA pravilima, trebalo da stigne najkasnije dan uoči utakmice. O čemu se zapravo radi pojasnio nam je potpredsjednik Košarkaškog saveza BiH Sejo Bukva.

"Prilikom naše prve utakmice u Sarajevu Rusi su nam obećali da će se utakmica igrati u Moskvi. Mi smo odmah krenuli sa pripremama i stupili u kontakt sa našim konzulatom u Moskvi. Planirali smo da rezervišemo karte jer bismo imali let preko Beča do Moskve i tamo bismo bili 24. februara, dan prije utakmice. No, onda je sve palo u vodu", kaže Bukva i dodaje:

"Mi igramo protiv Belgije u petak u večernjim satima, a Rusi su odlučili da presele meč u Perm i zakažu ga za nedjelju u 15 sati, jer im je tamo sve plaćeno, za razliku od Moskve. To nama stvara problem jer po redovnim linijama i presjedanjima mi u Perm ne možemo stići prije 25. februara. Dolazak na dan utakmice nije po pravilima FIBA. Zbog toga smo kontaktirali FIBA da vidimo kako nam može pomoći. U pregovorima smo da vidimo koliko košta čarter let i da oni učestvuju u troškovima leta. Takođe, u kontaktu smo i sa ruskim Savezom kako bismo riješili ovaj tehnički problem", naglasio je Bukva.

U KS BiH su istakli da je neprihvatljiva činjenica da na jednu kvalifikacijsku utakmicu stignu na dan utakmice, što bi značilo da bi igrači praktički iz aviona stigli u dvoranu. Jedna od opcija je i da se susret pomjeri za dan kasnije, ali sve će se znati u narednih nekoliko dana kada se očekuje odgovor iz FIBA. Bukva nas je obavijestio da zbog nedostatka novca još nisu u mogućnosti da otputuju u SAD i da obave razgovore sa bh. centrom Jusufom Nurkićem o njegovom eventualnom povratku u reprezentaciju.

Podsjetimo, bh. košarkaši nakon dva kola u Grupi E zauzimaju drugo mjesto sa tri osvojena boda, odmah iza Francuske, a ispred Rusije i Belgije. Nakon pobjede nad Rusijom i poraza od Francuske, izabranike Duška Vujoševića ovog mjeseca očekuje vjerovatno ključni duel protiv Belgijanaca. U slučaju trijumfa 23. februara u "Skenderiji" bh. selekcija bi došla na prag prolaska u finalnu rundu kvalifikacija za plasman na Mundobasket. Plasman u treću rundu obezbijediće po tri selekcije iz osam kvalifikacijskih grupa.

Kadeti na minus 58

Muška košarkaška kadetska reprezentacija BiH (U-16) doživjela je još jedan težak poraz na međunarodnom turniru u Turskoj.

Bh. kadeti su nakon trijumfa nad Turskom upisali tri vezana poraza: protiv Kine, Argentine i na kraju od Litvanije koja je slavila sa 124:66.

Najbolji u redovima BiH bili su Denis Halilčević, koji je upisao 17 poena i 11 skokova i Nikola Mičić sa 21 poenom.