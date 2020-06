Košarkašica Anđela Delić: Francuska ostvaranje snova

Ponuda za nastup u Prvoj ligi Francuske za mene je jedno od ostvarenja snova, jer sam prije tri godine u jednom intervjuu izjavila da mi je jedna od želja da igram u ovoj zemlji, rekla je ovo košarkaška reprezentativka BiH Anđela Delić (24) nakon saznanja da će karijeru nastaviti u ekipi St. Amand Hainaut Basket.

Nakon jedne provedene sezone u Mađarskoj (ZTE NKK iz Zelegeršega) sjajna košarkašica iz Vlasenice napravila je novi veliki korak u karijeri. Bivša košarkašica Mladog Krajišnika i Plej-ofa okušaće se u jednoj od najkvalitetnijih liga u Evropi. Francuzi su Anđelu predstavili kao sjajnog timskog igrača koji je sposoban da igra na tri pozicije i nema sumnje da će predstavljati veliko pojačanje za klub.

"Odlazak u Francusku predstavlja veliki korak u mojoj karijeri. Kvalitet košarke je na znatno višem nivou u odnosu na Sloveniju i Mađarsku, gdje sam do sad igrala. Radi se od jednoj od najjačih liga u Evropi i zaista se radujem novom iskustvu", ističe Delićeva.

Ono što je zanimljivo jeste da će joj saigračica u timu biti još jedna bh. košarkašica. Prije nje saradnju sa ekipom St. Amand Hainaut dogovorila je povremena bh. reprezentativka Matea Tavić.

"Veoma me raduje činjenica što će i Matea Tavić biti u istom timu, znamo se već dugo i zajedno smo igrale i u reprezentaciji, tako da će sigurno biti lakše, jer kada dolazite u novu sredinu, lijepo je imati nekog 'svog'. Iz uprave kluba su mi poželjeli dobrodošlicu i uskoro bi trebalo da se dogovorimo o detaljima vezanim za tačan datum dolaska i kako bi sve trebalo da izgleda što se tiče treninga i lige", naglašava košarkašica koja će u novembru napuniti 24 godine.

Transfer karijere ostvarila je u trenutku kada se svijet još bori sa virusom korona. Delićeva je na vrijeme uspjela da se vrati kući, gdje je nakon dužeg vremena imala priliku vrijeme da provodi u krugu porodice, a tako će biti sve dok se ne uputi u Francusku.

"To je najsvjetlija tačka ovog perioda, vrijeme provodim sa porodicom i dragim ljudima to me najviše opušta i tako najbolje punim baterije. Počela sam i da se pripremam i treniram, jer želim spremna da dočekam novu sezonu", zaključila je standardna reprezentativka BiH.

Podsjetimo, Anđela je sestra blizanka Nikoline, koja od prošle sezone nosi dres najbolje bh. ekipe RMU Banovića.